Una historia celayense

S- Si algo tiene el Rufo, es un ladrido crítico; R- No en esta ocasión, mi Santias. S– ¡Ah jijos!, cuéntanos la historia, perro.

R- Guarf, guarf, guarf, me haces reír, mi Santias; además, yo no crítico, yo digo y nada más.

S- Eso dices, perro… ¡En fin!, no nos salgamos de tema y platica tu historia.

R- Auuu, todo empezó con el llamado de la naturaleza en primavera, el sábado, después del odioso baño semanal, salí a dar la vuelta para ver si me ligaba a una perrita; tu sabes, es el día que las perras del barrio salen a dar la vuelta por el camellón de la avenida, para lucir su canina sonrisa con la esperanza de encontrarse un galán como yo…

S- Deja de echarte flores, mi Rufo y éntrale a la historia.

R- Pues resulta que en esas andaba, cuando una perrita Collie pastor, como Lassie, pues me cerro un ojo con coquetería; de inmediato le clavé la mirada número ocho, la que uso para ligar romance sin compromiso y me dirigí a ella. Iba yo a paso galán, ni muy lento ni muy rápido, cuando una chinche rama me cayó encima al cruzar el camellón; de inmediato lancé un aullido lastimero y la perrita, espantada, se echó a correr como loca, con lo que me quedé con el lomo abollado y sin novia…

S- Lo sé, recuerdo que te estuve sobando el lomo un buen rato, aunque nada dijiste de tu frustración amorosa ni del ramalazo.

R- Grrr, de tarugo te cuento, con el lomo adolorido no estaba yo para aguantar tus burlas. El caso es que, sin decirte nada, busque en Internet la dirección del medio ambiente municipal y le escribí un correo al inge Gastón M. Peña, quién es el mero mero, explicándole el trancazo que me llevé con la rama del árbol seco y que este representaba un riesgo para los transeúntes, en particular niños, ya que el árbol está enfrente de un Kínder. Y ¡oh sorpresa!, el inge Peña me contestó el correo el mismito sábado, explicando que compartía mi perruna preocupación por la seguridad y que, al siguiente lunes, el personalmente tomaría cartas en el asunto comunicándole al superintendente de parques y jardines el riesgo que representaba el árbol seco.

S- Me estás cotorreando mi Rufo; para empezar todo está cerrado por el coronavirus, además, que un funcionario atienda tu llamado en fin de semana, no es creíble, y finalmente, no es razonable que te crean la historia del riesgo cuando las escuelas están cerradas por la pandemia.

R- Grrr, pues sorpréndete mi incrédulo amo. Para empezar todo es verdad, lo de la rama, lo del árbol seco y lo del Kínder enfrente, y sorpréndete más, también es verdad la atención del Director de Medio ambiente y como sorpresa final, te comparto que atendiendo la petición de apoyo de don Gastón, el inge Martín García, de parques y jardines, mandó una cuadrilla y el árbol ya está talado…

S- Ah jijos, no me había dado cuenta.

R- Grrr, pues no, ¿cómo te vas a dar cuenta si estás encerrado viendo pornografía todo el día, mi Santias?

S- Ejem, ejem, cajúm, cajúm, este, no es pornografía perro, son documentales de países con extrema pobreza…

R- Guau, a otro perro con ese hueso, mi Santias, los países en extrema pobreza no tienen güeras pechugonas con orejitas de conejo…

S- Este… no cambies de tema, perro, ¿en qué terminó la historia?

R- Grrr, pues terminó en que me llevé otra sorpresa, la cuadrilla de taladores, encabezada por Sergio Vázquez y Cipriano Aguado, apoyados por Aurelio Gutiérrez, Pedro Núñez y Manuel Valenzuela, hicieron un trabajo de cirujano, empezando a talar de arriba para abajo y cuidando que las ramas no perjudicaran los cables de teléfono y de luz, unos verdaderos artistas, además atentos y serviciales, pues les mostré el Tabachín que habías sembrado en el camellón y de inmediato le dieron una podada para que crezca bonito. El caso es que quedé sorprendido por el trabajo y el trato del personal de parques y jardines, a quienes desde esta tribuna les mando un saludo… Por cierto, mi Santias, me comprometí a que sembrarías otro árbol.

S- Hiciste bien, perro, con gusto lo siembro, cosa que todos deberíamos hacer; por cierto, bueno sería, mi Rufo, que si Elvira Paniagua lee este artículo, también les felicitara, se lo merecen… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador