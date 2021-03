Una lucha que no termina de entenderse

Otro 8 de marzo que me han enviado flores virtuales y muchas felicitaciones por lo grandioso que es ser mujer y de sentirse orgullosa de las miles de cualidades que tenemos por serlo. Creo que este reconocimiento de valía debemos tenerlo diario, ya que con frecuencia la sociedad se encarga de descalificar ya sea de una forma sutil y otras más obvias. ¿Cuántas veces los méritos de una mujer trabajadora no parecen ser suficientes para ocupar un cargo de dirección y tiene que conformarse con puestos de menor importancia? ¿Cuántas veces se escuchan comentarios despectivos de la incapacidad de las mujeres y de su intelecto? ¿Cuántos chistes sexistas tienes que oír y para no verte intensa tener que fingir que no escuchaste? ¿Cuántas veces las mujeres se sienten vulnerables a la crítica por exponer una idea? Como mujer, se requiere de una gran seguridad para permanecer y formar parte del espacio público, es decir, el que va más allá del espacio doméstico.

Pero volviendo al punto, el 8 de marzo es el día para reivindicar los derechos de las mujeres. Reflexionar en los derechos básicos como estudiar y tener acceso al voto que hoy en México se dan por garantizados olvidando la lucha que existió años atrás por obtenerlos y que en otros países no se han conseguido. Así también exigir derechos más avanzados para lograr una vida libre de violencia y en pro de la igualdad que todavía no se alcanza.

Hace unos años me tocó dar una charla por el Día de la Mujer en un centro penitenciario de mujeres en el estado de Guanajuato. Después de una plática en la que se habló de superación femenina, considerando la situación de privación de libertad, entró al aula de la exposición el director del penal cargando un ramo de rosas las cuales fue repartiendo a cada una de las participantes. Conjuntamente con cada flor decía un halago que provocaba sonrojos. Se armó una gran algarabía que terminó en porras y elogios al director diluyendo la importancia del tema. En otra ocasión fui invitada a un municipio a dar una conferencia por la conmemoración de este Día de la Mujer, y una vez presentado el presídium, el presidente municipal de la entidad dirigió unas palabras a las participantes. Su discurso se basó en la importancia de las mamás como si fuera el Día de las Madres. Indiscutiblemente la maternidad es muy importante pero el tema era la mujer y sus derechos independientemente de la maternidad.

Por este tipo de situaciones, comentarios, mensajes y felicitaciones, me doy cuenta que la lucha por los derechos de las mujeres no termina de entenderse. Es importante seguir sensibilizando y creando conciencia de lo que falta por hacer. Además de los colectivos y asociaciones feministas, las mujeres y hombres en general, debemos luchar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por la justicia y la igualdad.

acentodemujer@hotmail.com