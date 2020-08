***Una tragedia

Terrible accidente en el que perdieron la vida cuatro elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y once más resultados heridos el sábado en el tramo Abasolo-Pénjamo. Primero las condolencias a los deudos. Segundo, el aprendizaje.

*Trasladar ¡a 15!

Terminaban sus labores en Villagrán y regresaban a la base en Pénjamo. La interrogante es ¿por qué trasladaban a 15 elementos en una pick up? El secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, debe explicarlo, y ofrecer garantías al resto.

*Al volante

De la experiencia deben aprender todas las policías, muchas son las que así viajan. Y, a reserva de conocer las causas del accidente que arroje la investigación, habrá que fortalecer la capacitación a la defensiva en las corporaciones de todos niveles.

*Los secretarios

Este 10,11 y 12 el Congreso del Estado convocará a Daniel Díaz, Yoloxóchitl Bustamante y Mauricio Usabaga, secretarios de Salud, Educación y Desarrollo Económico, respectivamente, para revisar cómo enfrentan la emergencia sanitaria.

*Covid-19 apremia

Esta semana se definirá qué día le toca a cada uno. Con el Secretario de Salud es buen momento para revisar la capacidad hospitalaria ante la pandemia que no cesa, los requerimientos de insumos, equipamiento y personal que todavía se requieren.

*Sin una base

Los diputados tienen la responsabilidad también de ver por los trabajadores eventuales del ISAPEG que públicamente han externado a la Secretaría de Salud Federal y Estatal su preocupación porque son más de 7 mil en el estado los que están contratados por honorarios, sin una plaza base que garantice prestaciones.

*Piden respeto

En el frente de batalla está todo el personal médico, enfermería, administrativos, quienes han recibido la promesa de regularización, pero aún no ven certezas. “Exigimos respeto a la Ley Federal del Trabajo, no se violen derechos”, expresan.

*Las clases

En el encuentro con la Secretaria de Educación es importante tener claridad de ¿cómo se está preparando un regreso virtual al ciclo escolar?, ¿qué herramientas tecnológicas y de capacitación van a tener los maestros que no estaban listos a esta nueva realidad? ¿cómo garantizar que los estudiantes están aprendiendo?, etc.

*La novedad

De paso falta saber cómo va la desaparición de la SICES (Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior) para regresar las facultades del nivel superior a la SEG y la creación del nuevo Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento.

*La economía

Con Desarrollo Económico, luego de la presentación de lo que llamaron “Plan de Acción Guanajuato” para la reactivación económica, que capitaneo Lalo Sojo, no ha habido más noticias de los proyectos puntuales para pasar del dicho a los hechos.

*Sin glosa

A estas alturas ya no parece que el Congreso Local tenga la intención de realizar la Glosa del II Informe de Gobierno que Diego Sinhue presentó desde marzo. Les faltó imaginación y ganas para unl ejercicio virtual, hoy las preocupaciones ya son otras.

*Encarrerados

Ya tuvieron encuentros con el Fiscal, el Secretario de Seguridad y los tres en puerta. Ya encarrerados será bueno que sigan con el resto del gabinete legal y ampliado, revisar los avances en sus compromisos y afinar mejor el presupuesto para el 2021.

*Bety en Puebla

Se cumplió un año del gobierno del morenista Miguel Barbosa en Puebla, y quien está más que afianzada en el cargo como secretaria de Medio Ambiente es la política leonesa, Beatriz Manrique, un fichaje que para ambas partes ha resultado.

*Morena y Verde

“En los temas de política de sustentabilidad y medio ambiente he recibido su confianza”, agradeció la Verde Ecologista a su polémico Gobernador. En Guanajuato no hay tal romance entre Morena y el Verde, el dirigente estatal Sergio Contreras apuesta, si no le dicen otra cosa sus jefes, que en el 2021 van solitos.

Promoverán negocios de Ciudades Patrimonio

La Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, a la que están sumadas Guanajuato y San Miguel de Allende, presentaron el proyecto de “Red de MIPyMES Turísticas para la Reactivación de Ciudades Patrimonio Mundial”. La plataforma digital tiene inscritos 250 negocios de Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, San Miguel de Allende y Zacatecas, y la invitación continúa abierta para que se registren más. En su mensaje secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, ofreció programas de distintivos, capacitación y crédito a través de Bancomext y Nacional Financiera. Foto: Sectur federal.