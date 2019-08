***UNIDAD, EN MARCHA

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el jueves 8 de agosto se formalizó la constitución de la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica (UIIPE) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y entró en operaciones un día después de su publicación, desde ayer. Tienen 30 días hábiles los programas y sistemas para operar y 60 para el Manual de Organización.

*SIN TITULAR

Lo que aún no conocemos (y vaya que lo tienen muy guardadito) es quién encabezará la Unidad y su estructura. Todo está en la cancha del Fiscal General, de quien depende su nombramiento y remoción. Estará adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto de la FGE que encabeza el experimentado Manuel Ángel Hernández, quien hace poco refirió sobre el poco personal.

*PODER AL FISCAL

Es el brazo que tendrá el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre para “pegarles a los grupos criminales donde más les duele: los recursos”, como lo dijo el Gobernador en la firma del convenio con la Unidad a nivel federal. Su razón de ser son las reformas penales que, a propuesta de Diego Sinhue, aprobó el Congreso para crear el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero).

*UN PENALISTA

Para ser Director General de la UIIPE se debe cumplir los requisitos de Agente del Ministerio Público de la Ley Orgánica de la Fiscalía, salvo lo relativo al ejercicio profesional, “en cuyo caso deberá contar con, por lo menos, tres años de experiencia en materia penal, preferentemente dentro de la Fiscalía General”.

***FUNCIONARIO DE CASA

Rafael Cortés Gómez, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) -órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación-, es para fortuna de León, un hombre de casa; llegó para laborar como alto directivo de la empresa zapatera Flexi y se quedó con su familia a radicar aquí. Desde diciembre está sumado a la 4T, invitado por Olga Sánchez Cordero.

*TOMARLE LA PALABRA

Ayer se reunió con el alcalde Héctor López para afinar el foro sobre federalismo que se realizará el 6 de septiembre en León. Se puso a las órdenes del Municipio para empujar en lo posible la gestión de bolsas hoy más complejas que antes de acceder, como el Fondo Metropolitano, y habrá que tomarle la palabra pues no sobran los aliados en el Gobierno Federal, y además porque es la función del Instituto.

***VIOLENCIA DIGITAL

Este jueves se presentó otra denuncia (van dos) en materia de violencia digital, un delito que recientemente fue tipificado en el Código Penal de Guanajuato. La legisladora local panista que empujó esa iniciativa, Libia Denisse García, acompañó a la denunciante leonesa al Ministerio Público. “No pararemos hasta que quienes ejercen violencia digital sean sancionados, no más silencio”, señaló.

*VIENEN MÁS DENUNCIAS

En total asesoran 25 casos y la semana que entra presentan tres denuncias más. No es fácil que todas se animen a formalizar demandas pues en algunos hechos las familias no están enteradas de la publicación de videos o fotografías íntimas sin su consentimiento, lo que hoy en Guanajuato ya es un delito penal.

Don Ricardo, en la lucha

El empresario textilero, ex senador y ex alcalde leonés, hoy desde la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de Concamin Nacional, don Ricardo Alaniz Posada, no quita el dedo del renglón en su lucha de toda la vida: la de combatir las transas en las aduanas del país. Así lo expresó en la reunión que sostuvieron con el nuevo director general de Aduanas del SAT, Ricardo Ahued.

Industrias como el calzado, vestido y textil, le recordó, son de las más afectadas por la subvaluación.