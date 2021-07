¿Vacunarse en la Tercera Ola?

Ayer terminó la sesión plenaria del grupo parlamentario del PAN que integrará la LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados y antes de la inauguración se me solicitó recapitulara de manera sucinta los cuidados protocolarios que debiésemos tener durante la reunión con más de un centenar de personas en el auditorio para minimizar el riesgo de contagiar o ser contagiado por el SARS-CoV2 y tener COVID-19.

Reflexione el estado del arte de la infección a 576 días de haberse reportado los primeros casos de síndrome respiratorio agudo hoy conocido como “Coronavirus Disease 19 o COVID-19”. Primero, no hay inmunidad en los seres humanos y por tanto, seguimos siendo susceptibles millones de mexicanos a la infección por el SARS-Cov-2 y a desarrollar la COVID-19. Segundo, no existe aún algún tratamiento antiviral efectivo como profilaxis o para disminuir la gravedad y evitar un desenlace fatal. Tercero, por fortuna, las principales medidas para no infectarse dependen de las personas al utilizar cubrebocas, mantener la distancia social y las medidas higiénicas de las que todos hemos hecho conciencia y algunos ya estamos fastidiados, pero, estimados lectores, es lo más efectivo hoy conocido, excepción hecha de la vacunación a fin de que el organismo desarrolle defensas contra el coronavirus.

En estos 19 meses, dado que la transmisión de ser humano a ser humano no ha podido ser interrumpida por la falta de vacunación, el virus SARS-CoV-2 ha tenido mutaciones, clasificadas ahora como “variantes” por la OMS con las letras del alfabeto griego. La Alfa (B.1.1.7)-2020 identificada en el Reino Unido, es más transmisible y puede causar síntomas graves en personas cada vez más jóvenes y el riesgo de muerte es mayor entre los 55 a 69 años. La Beta (B.1.351)-2020 detectada en Sudáfrica, disminuye la eficacia de los anticuerpos contra el virus ya sea por vacunas o por infección natural. La Delta (B.1.617.2)-2021 descrita por primera vez en la India, se transmite con mayor rapidez y ha reducido la eficacia de las vacunas estudiadas. Por último, la Gamma (P.1)-2020 identificada por primera vez en Brasil ha sido asociada a mayor capacidad de transmisión y de resistencia a la respuesta inmune. Las cuatro variantes ya están circulando en muchos países, México incluido, preocupando sobremanera la variable Delta.

Inicié mi disertación haciendo un listado sucinto de diputados locales, federales, senadores e incluso un coordinador de una fracción parlamentaria que fallecieron por la COVID-19, teniendo como corolario, que el “Fuero Constitucional” no protege contra la infección, invitándolos al uso adecuado del cubrebocas, con o sin anteojos, recomendandoles el uso de doble cubrebocas cuando sea un espacio cerrado de no poder por su actividad ser evitado. Así mismo, traer consigo gel de alcohol al 70% ó alcohol para desinfectarse las manos de no poder ser lavadas con frecuencia. Les recomendé que no consumieran alimentos o líquidos en el recinto, sino que salieran a espacios al aire libre ahí disponibles para descansar del uso del cubrebocas o consumir los alimentos, ya que la ventilación disminuye el riesgo de contagio al esparcirse los vapores.

Les dije que la proyección de infecciones en esta tercera ola tendría su pico el 13 de agosto y de muertes diarias el 6 de septiembre como México país, pero, que cada estado tiene su propia dinámica según se apliquen las medidas señaladas y la cobertura completa de vacunación. Dado que la sesión de instalación será los últimos días de agosto y se inicia el primero de septiembre, debieran extremar precauciones ya que transitan de lugares con muchos contagios a otros que no y pueden infectarse o llevar la infección a sus hogares.

En nuestro país hay se han utilizado seis vacunas diferentes para desarrollar respuesta inmune contra el SARS-CoV-2 (en millones de dosis): Astra-Zéneca (25.8), Pfizer (24.2), Sinovac (16), Cansino (5.7), Sputnik-V (4.4) y Janssen (1.35). Todas ellas desarrollan inmunidad con eficacia superior del 60 al 90%, evitando que la COVID-19 sea grave y pueda llevar a un desenlace fatal.

Concluyo, estimados lectores que vacunarse en la tercera ola es la mejor decisión para prevenir ser infectado o desarrollar una enfermedad grave por la variante delta, esto además de las multi citadas medidas.

Ojo, los niños que tienen su esquema completo de vacunación tienen menor probabilidad de tener una enfermedad severa por COVID-19, por favor, asegúrese que sus hijos tengan su esquema completo.