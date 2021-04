***Vacunas, mal inicio

El primer día de la aplicación de vacunas en León fue complicado. Largas filas en auto (Velaria de la Feria) y a pie (en casi todos los puntos), y el inicio con retraso en varios de los 43 sitios. Las autoridades de los tres niveles siguen sin coordinarse.

***Mejor se desvelan

La Secretaría de Salud del Estado insiste en el mensaje de que la vacunación continuará en la semana y hay vacunas suficientes para los adultos mayores, no hay necesidad de pasar la noche. Pero el ciudadano ya no cree y prefiere la espera.

***Faltan 10 municipios

Con León son 36 los municipios donde ha llegado al menos la primera dosis contra COVID-19. Faltan: Purísima del Rincón, San Felipe, Dolores Hidalgo, Pénjamo, Abasolo, Valle de Santiago, Moroleón, Uriangato, Juventino y Apaseo el Grande.

***Morena, el golpe

Vaya gancho al hígado que recibió Morena Guanajuato con 11 candidaturas que la autoridad electoral les invalidó, entre ellas Salamanca, Celaya y Guanajuato. Impugnarán pero ya están ‘congelados’ en tanto se resuelve si van o no a campaña.

*Prieto, desafía

Ernesto Prieto asume la estafeta mediática como jefe estatal (Alma Alcaraz ayer ya nada dijo de la bronca en que están metidos), sale y acusa complot desde el IEEG y más allá, del Gobierno del Estado y el PAN que porque “nos tienen miedo”, declaró.

*Todo por las prisas

Si el Tribunal termina por darles la razón, vaya papelón habrá hecho el IEEG. Pero si no, quedará claro que mucho de lo que hoy les pasa es consecuencia del desorden con el que Morena proceso la designación de todas sus candidaturas en el estado y que terminaron con registros de planillas al cuarto para las doce.

*Bronca de Mario

Aquí el responsable directo es el Comité Nacional que encabeza Mario Delgado, quien por cierto desde que tomó el timón de este partido no pisa Guanajuato. El Comité Estatal, que en el resto de los partidos llevó los procesos, estuvo de adorno.

***Sheffield, luz verde

No fue hasta el mediodía de este lunes que el IEEG dictaminó el total de las planillas de Morena, que quedó aprobada la de Ricardo Sheffield, León, eso provocó que no abriera campaña con su acto programado a las 11 a.m en Plaza Catedral, pero lo hizo por la tarde con una reunión con vecinos de la colonia Santo Domingo.

*Puente con AMLO

Como era de esperarse Ricardo prometió construir un puente entre León y el Presidente de la República, principalmente para recuperar la tranquilidad que dijo se perdió en los últimos 9 años. El lema de la campaña es “Con pasión vuelve León”.

*No pasa nada

En un video en redes Sheffield comentó que por unas horas no pasa nada. “Tras una década de gobiernos incapaces unas horas más no van a hacer la diferencia”.

***PRI, no se vale

Al tricolor también le echaron para abajo su planilla de Celaya y la de Cuerámaro donde va en coalición con el PRD, por lo que parecen nimiedades. La dirigencia acusa que el trabajo administrativo del IEEG “dejó mucho que desear”. Impugnarán.

*Celaya, problemas

En Celaya se negó el registro a la planilla de Jorge Estopellán (quien llegó como tercer bateador emergente a la candidatura a días del cierre) porque se presentó copia simple del acta de nacimiento de la candidata suplente a la regiduría 9. Y en Cuerámaro faltó el acta de nacimiento de una integrante del PRD en la planilla.

*Aprendan, por favor

Es cierto que varios de los partidos opositores siempre andan a las carreras con sus registros, pero también el IEEG llevó el proceso al límite al sesionar en la madrugada del día que arrancan las campañas para decir quiénes sí y quiénes no. La experiencia debe servir para ajustar el calendario y esto no se repita otra vez.

***Ale con empresarios

En su maratónica jornada sin descanso de la candidata del PAN en León, Alejandra Gutiérrez, otro de sus eventos fue un encuentro con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León, que antes encabezó su propuesta de síndico, José Arturo Sánchez Castellanos, y hoy lo hace el zapatero Luis Gerardo González.

*Los asistentes

Alejandra los invitó a sumarse a trabajar unidos con una visión a largo plazo. Asistieron: Lety Venegas (Amexme), Enrique Aranda (CMIC), Liz Vargas (Canaco), Ricardo Muñoz (Cicur), Alfredo Padilla (Ciceg) y René Solano (Canacintra).

Confirman titulares en gabinete

Para completar las vacantes que había luego de los recientes ajustes en el gabinete estatal, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez nombró ayer por la noche a Marco Heroldo Gaxiola Romo como director general de CODE (Comisión del Deporte); Francisco García León al frente de la CEAG (Comisión Estatal del Agua); Juan Antonio Guzmán Acosta, director de Fondos Guanajuato, y a Eusebio Vega, director general del Inaeba (Instituto de Alfabetización y Educación Básica para los Adultos).

Se confirmó a Esther Angélica Medina Rivero como titular del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes (Educafin Evoluciona). En la fotografía aparece con el nuevo secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández.

Foto: Cortesía Gobierno del Estado.