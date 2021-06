***Vacunas, por favor

Esta semana ya no han llegado más vacunas anti COVID-19 a Guanajuato. Las últimas fueron las que comenzaron a aplicarse el viernes para el grupo de 40 a 49 años, así como a embarazadas, en San Diego de la Unión, Coroneo y Acámbaro.

***A la espera

Antes de eso fue el 8 de junio que inició la aplicación en Irapuato para personas de 40 a 49 años. El secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz, confirma que no hay vacunas que aplicar. El delegado federal, Mauricio Hernández, espera hoy noticias.

***La cobertura

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, reportó el martes 15 la aplicación de 441 mil dosis en el País, así que no deben tardar.

***La consulta

Después de vivir el domingo 6 de junio la elección más grande en la historia de México, ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) debe organizar el domingo 2 de agosto la consulta sobre el juicio a los expresidentes que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobó el Congreso de la Unión y avaló la Corte.

*En Guanajuato

Los datos sujetos a modificación es que en Guanajuato se proyectan instalar 2 mil 801 mesas receptoras de la Consulta Popular, cada una integrada por: 1 presidencia, 1 escrutador y 2 suplentes. En total se requieren 14 mil 005 personas. La jornada de consulta está programada de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde.

*Fox y la gasolina

Hablando de expresidentes, Vicente Fox no deja de cuestionar las decisiones de AMLO y la 4T. El precio de la gasolina tocó en mayo un nuevo máximo histórico y el guanajuatense tuiteó: “¿Y la Cheyenne apá? Guardada, no hay pa´ gasolina”.

*La militarización

Otra de las decisiones de AMLO que cuestionó Fox es la militarización de las Aduanas que, de acuerdo a una publicación de Reforma, ha agravado la corrupción. “Explícame ésta. No será que López puso la iglesia en manos de Lutero, o más bien el País entero en manos del Ejército. Así se apertrechan los dictadores”, escribió.

*La clase media

Y sobre el polémico discurso en contra de la clase media el ex Presidente le dijo: “Híjole López, ahora sí te volaste la barda. Somos los que te damos de comer”. Eso de “somos” suena a manada pues su ingreso está lejos de estar en la clasificación.

***Matrimonio igualitario

El Congreso de Baja California y también el de Sinaloa aprobaron esta semana el matrimonio igualitario. La senadora leonesa por Morena, Malú Mícher, celebró la conquista e hizo un llamado para avanzar en más estados y por más derechos.

*Guanajuato, no

En octubre del 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a los congresos de los estados de Sonora y Guanajuato a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, asunto en el que ya se pronunció la Suprema Corte. Son varias iniciativas las presentadas pero todas bateadas por la bancada panista.

*Sólo con amparo

Ya quedan 13 entidades que sólo con amparo permiten el matrimonio, una de ellas Guanajuato, y otras son: Baja California Sur, Durango, Guerrero, Estado de México, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Querétaro y Zacatecas.

***El desabasto

En la conferencia de prensa de legisladores y legisladoras del PAN en el Senado estuvo ayer la leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso para reiterar que a más de dos años persiste el problema de desabasto de medicamentos, un ejemplo son los oncológicos infantiles, provocado por destruir el esquema de compra y distribución.

*Compras, el fracaso

Recordó que hace un año en un periodo extraordinario se facultó al gobierno para hacer convenios con organismos internacionales y así, según, garantizar el abasto de medicamentos, pero eso no pasó y ahora, dijo, buscan culpables de su desaseo.

*Salgan a comprar

El Insabi, apuntó la Senadora panista en conferencia, no previó que la mayor parte de medicamentos no llegarían en junio y así lo confirma el decreto publicado el pasado domingo donde Hacienda le dice al IMSS, ISSSTE, Insabi, Pemex, Sedena, “compren como puedan, donde puedan y no importa que no haya licitaciones”.

*Los reportes

De acuerdo al colectivo “Cero Desabasto” en un informe del primer cuatrimestre 2021 la enfermedad que ocupa el primer lugar de reportes de desabasto de medicamento es la diabetes, en segundo el cáncer, y otras. El martes, padres de niños con cáncer se manifestaron por tercera ocasión en el Aeropuerto de la CDMX.

*Que ya merito

La panista leonesa acusó al Presidente de la República de mentir al declarar en la mañanera que la próxima semana se resuelve cuando no todo se ha comprado aún. “Las mentiras todos los días se repiten, las mentiras siguen costando vidas”, señaló.

Malú con Alcalde de Doctor Mora

La senadora leonesa de Morena, Martha Lucía Mícher Camarena, se reunió con el alcalde electo de Doctor Mora, Édgar Javier Reséndiz. Lo felicitó y dijo que reconoce un joven talentoso, preparado y con gran ánimo de transformar la realidad. Comentó que gobernará con los principios del Presidente: no robar, no mentir y no traicionar y le refrendó el apoyo desde el Senado para trabajar por el municipio y cerrar filas para seguir impulsando la Cuarta Transformación en Guanajuato.

Además de Doctor Mora Morena ganó Silao y repitió en Salamanca, solamente.

Foto: Twitter Malú Mícher.