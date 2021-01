***Vacunas, ¿y los policías?

Al presentar el triste ranking de policías asesinados en el que por tercer año Guanajuato va a la cabeza, la presidenta de Causa Común, María Elena Morera, puso sobre la mesa que los policías sean de los primeros en la vacuna Covid-19.

***Sin claridad

Y es que son ellos, junto con el personal del sector Salud, quienes no han dejado de trabajar durante toda la pandemia, pero nada se ha dicho de su pronta vacunación. El reporte nacional que presentan es de 4,836 policías contagiados y 702 fallecidos.

***El impacto

En Guanajuato el dato es de 78 contagiados y solamente seis fallecidos, aunque se aclara que fue elaborado con base en notas periodísticas de marzo a diciembre. Así que nos falta conocer con precisión el impacto del Covid en las fuerzas del estado.

***Los cuatro temas

Alejandra Gutiérrez fue la voz del PAN para hablar de cuatro temas y las propuestas de “Va por México” en economía, combate a la corrupción, educación y democracia.

*La pandemia

En su primera intervención, vestida de saco azul y blusa blanca y sentada al lado izquierdo del presidente nacional del PRI, el campechano Alejandro “Alito” Moreno, Alejandra abrió fuego así: “La pandemia no es culpa del Gobierno, pero abandonar a los trabajadores sin importarles las pérdidas de sus fuentes de empleo, sí lo es”.

*A la deriva

Retomó que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, México y Uganda son los dos países que menos apoyan a sus empresas durante la pandemia. Acusó de tirar a la basura recursos, multiplicar a los pobres y dejar sin empleo a la clase media. La propuesta fue un Programa Nacional de Emergencia para el Empleo.

*Mientras tanto...

Minutos antes de la intervención de la panista, en León marchaban trabajadores del sector de eventos (que agrupa banqueteros, músicos, meseros, etc.) para suplicar que los dejen trabajar y apoyos para sortear la crisis derivada de la pandemia. El sector de servicios y turismo clama al Estado por apoyo para no hundirse aún más.

*La corrupción

La segunda intervención de Alejandra fue para hablar de corrupción, “que en México no se ha acabado, lo único que hicieron fue meterla debajo del tapete”, expresó. Refirió a la fortuna personal del expriista director general de la CFE, Manuel Barlett, y al video de Pío López Obrador recibiendo dinero para la campaña presidencial.

*Fiscalía que sirva

La legisladora local (licencia por aprobarse) ofreció que van “por una Fiscalía que sirva, auténticamente autónoma y eficaz, despolitizada, que lleve las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, que defienda los intereses de los mexicanos...”.

*Ratificación, la sombra

Ese será otro de los temas que seguramente la oposición le cuestionará en campaña. Su voto con la bancada panista para ratificar al fiscal Carlos Zamarripa. “Que Morena deje de proteger a los suyos”, dijo Alejandra. Lo mismo piden al PAN.

*Educación superior

En su tercer turno criticó el bajo presupuesto para la educación media superior y superior en México. Propuso que “Va por México” regresará el programa de escuelas de tiempo completo y que no falten lugares en universidades de calidad. Se le olvidó que Guanajuato es lugar 26 en cobertura universitaria, sólo un 32.8%.

*Equilibrio de poderes

Para cerrar, Alejandra lamentó el control del país en manos de un solo hombre. Resaltó que usarán la mayoría para ir en contra de cualquier camino que debilite el equilibrio de poderes y a los organismos autónomos. Tampoco le falta razón, pero, otra vez, le recordarán la concentración de poder del PAN-Gobierno en Guanajuato.

***Trabas a Justino

Hablando de la alianza “Va por México” ya sabe usted que sólo en uno de los 15 distritos federales de Guanajuato irán juntos PAN-PRI-PRD, se trata del 8 con cabecera en Salamanca donde en 2018 ganó apretadamente Justino Arriaga, quien ya se anotó aspirando a repetir y es desde su partido donde le ponen piedritas.

*Con un priista

Si no pasa otra cosa entre hoy y mañana el priista Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, hará su registro como precandidato a esa misma candidatura, pero no impulsado por su partido, ni por el PRD, sino desde el Comité Estatal del PAN que comanda Román Cifuentes y no quieren a Justino.

*Tres para el 09

Además de Jorge Romero y Juan Miguel Alcántara, también fue a registrarse como precandidato del PAN para el distrito federal 09 (parte de Irapuato y Silao), el director del Instituto Municipal de Vivienda, José Martín López Ramírez. Jorge apuesta al respaldo local y Juan Miguel a la decisión de la Permanente Nacional.

Alejandra con “Va por México”

Aunque en León el PAN no va en alianza con el PRI ni con el PRD, su partido le dio a Alejandra Gutiérrez Campos, su virtual candidata a la Presidencia Municipal de León, el espacio como oradora en la presentación de la plataforma legislativa de la alianza “Va por México”, junto al presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés. Alejandra y Marko presentaron las propuestas por el PAN; Alejandro Moreno y Carolina Viggiano las del PRI; y Jesús Zambrano y Verónica Juárez, las del PRD. La leonesa habló en calidad de consejera nacional azul. Una jugada para darle foro.

Foto: Cortesía Alejandra Gutiérrez.