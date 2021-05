Vales, calientan campañas

AMLO se mete en Guanajuato

A pocos días de cerrar campaña en donde las encuestas y la renuncia de integrantes de la planilla ponen a Morena en León contra la pared, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decide intervenir en la campaña.

La mañanera ha sido tribuna para señalar a los candidatos del PRI y de MC en Nuevo León, a quienes la Fiscalía General de la República ya investiga. Y ya encarrerado trepó este viernes la denuncia que días antes hiciera Ricardo Sheffield del reparto de “Vales Grandeza” para favorecer a la candidata de Acción Nacional.

Un reportero del Portal Nación 14 (que en Guanajuato no tiene presencia ni corresponsal) sacó de su bolsa los “Vales Grandeza” y leyó de su celular su pregunta asegurando que una familia le comentó “que le encargaron que como la ayuda venía del Gobierno del Estado, el voto ya sabe”. Y AMLO soltó ¿qué, qué?

Y así, sin todavía una investigación de la Fiscalía Electoral el Presidente dio su veredicto: “Es fraude electoral y hay que denunciarlo, nosotros lo vamos a enviar a la Fiscalía Electoral porque queremos que esto se investigue y se castigue porque es delito electoral”, dijo al tiempo de mostrar los vales en su mano derecha.

Claro, Sheffield celebró la decisión del Presidente de pedir que se investigue.

Desde el 7 de mayo el equipo de campaña de Ricardo Sheffield presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), no lo hizo ante la Fiscalía General del Estado y tampoco presentaron queja ante el IEEG.

Si no procede no podrán acusar ‘mano negra’, la denuncia está en otra cancha.

El lunes 11 de mayo el candidato publicó el video con su denuncia señalando que entregan vales en veda electoral para condicionar la intención de voto. Recibió el paquete de 10 vales de a $50 de su amiga Lupita y los cambió en varias tiendas.

“Se pasan de rosca al condicionar el voto a cambio de apoyar a la candidata del PAN. No es justo y no es legal”, expresa el ex Alcalde panista en su video.

El coordinador de la campaña, el ex Verde Eugenio Martínez, explicó que los reparten presidentes (as) de colonos, les piden foto de su credencial de elector y toman los datos para lo que dice es el sistema colmena para identificar a los electores y promover que vayan a votar el 6 de junio por la candidata del PAN.

La señora Gloria Gómez, presidenta del comité de colonos Cerrito Amarillo, en Las Joyas, a quien señala Ricardo en el video-denuncia como quien entregó los vales en una reunión el 5 de mayo, respondió a un reportero de AM “yo ni en cuenta”.

El hecho es que si se reparten o no, ya no es el tema. La autoridad electoral ya dejó claro que no está prohibida la entrega, los programas sociales no pueden suspenderse en campaña electoral, pero sí no sacar ‘raja electoral’ de la entrega.

También está claro que el programa no nació con la elección, sino hace un año como una de las estrategias para mitigar el impacto económico derivado de la pandemia, apoyando a sectores vulnerables y a comercios donde se canjean.

Están publicadas las reglas de operación y hay un presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el mismo, este año es de $31 millones, que es mucho menos a los $103.5 millones que se ejercieron en el programa durante el 2020.

Aunque eso de usar los programas para llevar ‘agua a su molino’ nadie lo duda del PAN-Gobierno de Guanajuato, como tampoco de la 4T y Morena en lo federal.

Campañas terminan, pero el pleito se queda

Morena no podrá entonces detener la entrega de vales por la veda electoral, lo que tendrá que demostrar, y la Fiscalía probar en la investigación de su denuncia, es que efectivamente hay en la entrega una coacción en apoyo a un candidato.

Lo que sí logró ya es desviar la atención de otros temas como la publicación de encuestas en diversos medios en donde aparece al menos 2 a 1 abajo. Tampoco ha dicho nada sobre la renuncia de su candidato a síndico, Jorge Marcelino Trejo, y otros integrantes de la planilla, lo que manda la señal de una campaña no ganadora.

En la misma semana que termina se difundió una ‘fake news’ con hoja membretada y firma falsificada de la titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal, Irma Eréndira Sandoval, en el que supuestamente notifica a la actual Encargada de Despacho de la Profeco, que a su anterior titular, o sea Ricardo, se le iniciaba un procedimiento administrativo para la inhabilitación del funcionario.

No tardó en desmentir la SFP y la Profeco. También hay otras páginas de ataque en contra del morenista, aunque en eso también la panista puede decir lo mismo.

En Morena se preguntan ¿por qué el ataque si los panistas ya se dan triunfadores? David Saucedo, analista político, advierte dos sopas: El PAN desea reducir a Morena a su mínima expresión rumbo al 2024, o la ventaja azul no es tan grande.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez mantiene por la veda su agenda bajo reserva. Ni siquiera el secretario de Desarrollo Social, Gerardo Morales, ha salido a explicar y a defender el programa y se han limitado a enviar comunicados. Allá ellos.

AMLO metido en la campaña en León, con razón o sin ella (ya lo dirá la Fiscalía que investiga la denuncia), pone otra vez en el banquillo al Gobierno de Guanajuato. Con Diego no tiene un enfrentamiento directo pero sí un evidente distanciamiento.

Más allá del resultado electoral en Guanajuato, el nuevo dardo del Presidente de la República descompone todavía más la relación con el Gobierno de Guanajuato.

Eso cuando todavía resta más de la mitad de sus gobiernos a AMLO y a Diego, y muchos temas sin resolver donde los ciudadanos exigen coordinación y resultados.

La violencia, economía, salud, educación, necesitan de respuestas, no de grillas.

Márquez, ¿regresar?

Ahí está fuerte el run-run nacional de que 3M, Miguel Márquez Márquez, se anime a levantar la mano para buscar la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Él no ha dicho públicamente ni sí ni no. La realidad es que está esperando a que pase la jornada electoral del 6 de junio, donde por cierto anda en campaña del tingo al tango en los municipios de Guanajuato, para intentar frenar el avance de Morena.

También mucho dependerá de los resultados para el PAN y de cómo quede parado el actual jefe, el michoacano Marko Cortés, quien también aspira a quedarse. En cómo le vaya a la alianza “Va por México” del PAN-PRI y PRD, se juega su futuro.

No es la primera vez que el ex Gobernador de Guanajuato suena para ese cargo. Así fue en 2018 cuando Marko fue electo y 3M prefirió quedarse a cumplir el compromiso que había hecho al inicio de su mandato: terminar hasta el último día.

Esta semana la columna Templo Mayor de Reforma abordó el tema en dos ocasiones. Primero para exponer que muchos en el PAN andan preocupados ante la debilidad que perciben de Marko y puede ser el tiempo de un liderazgo femenino. Y que del lado masculino 3M ya se apunta, pero hay que esperar los resultados del 6.

El tema fue retomado este sábado 15 por la misma columna política del diario que cita: “Pronto podría ventilarse un escándalo relacionado con su gobierno. Se dice que su ex vocero Enrique Avilés dejó muuuchas cuentas pendientes sin aclarar y que el asunto no tarda en hacerse público y salpicar al suspirante blanquiazul”.

Ese puede ser un asunto que golpee a Márquez, aunque no el único, el principal es la responsabilidad directa como Jefe del Ejecutivo de la violencia sin freno para despedirse -en septiembre del 2018- con el ranking de la entidad con el mayor número de víctimas de homicidio doloso, lugar del que no hemos podido salir.

Lo cierto es que la opción de Márquez está sobre la mesa del partido y él espera el momento, después del 6 de junio, para decidir su regreso o no a las primeras ligas de la política con miras al 2024, una elección fundamental para el futuro del PAN.

Márquez había dicho en un inicio que no estaría tan activo en campañas, que solamente en su municipio, Purísima del Rincón (donde su hermana Noemí repite por la diputación local), pero no se aguantó las ganas y está donde lo inviten.

Por ejemplo, hace unos días Márquez fue el acompañante en la gira de Josefina Vázquez Mota, senadora y excandidata presidencial del PAN en el 2012, cuando también Márquez ganó la elección. Asistieron a eventos en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Irapuato, Uriangato, León, Purísima, San Francisco del Rincón.

Todos contra Morena

El debate de candidatos a la Presidencia Municipal de Irapuato dejó claro quiénes sí tienen las tablas para buscar el cargo y quiénes hicieron un esfuerzo pero algo les falta para ser una buena opción para el municipio.

El IEEG presentó un formato diferente, que para algunos fue bueno, pero para otros no dio oportunidad real para que los candidatos dieran a conocer los aspectos importantes de su campaña. Ningún formato sirve con tantos suspirantes.

Y es que el debate pareció más un ataque conjunto contra Morena y su candidato Pepe Aguirre, pues candidatos como Karen Guerra del PRI, Paco Martínez de Movimiento Ciudadano y Fabiola Almanza del PES, no perdieron la oportunidad de reprochar las malas acciones del gobierno de López Obrador.

Quien dio la sorpresa, para muchos que no se habían tomado el tiempo de conocer su proyecto, fue la candidata del PRD, Lupita Solís, que fue concreta en sus propuestas y se vio que estaba preparada.

La joven candidata compite por primera vez por un cargo de elección popular. Lupita podría tener una buena carrera política a futuro, aunque actualmente pudiera no ser su tiempo para encarar este cargo, las preferencias no le favorecen.

Quien mantiene la ventaja en las encuestas es la candidata del PAN, Lorena Alfaro García, que de acuerdo con Massive Caller fue la ganadora de este debate.

La encuesta puso en segundo lugar al candidato de Morena Pepe Aguirre, casi 20 puntos abajo de la panista, y en el tercero al independiente, Víctor Saavedra, que ha sido uno de los que más han destacado en este proceso.

Mendoza, se afianza

A tres semanas de las elecciones, Javier Mendoza Márquez parece afianzarse en las preferencias electorales en Celaya ante la falta de un candidato que le dé pelea.

Durante el debate del fin de semana pasado, el candidato panista recibió críticas de sus opositores, pero parece no haberle afectado de cara al 6 de junio.

Javier Mendoza utilizó la misma estrategia que lo ha caracterizado en la campaña. Buscó venderse como un candidato ciudadano que fue invitado por el PAN a contender por la Alcaldía.

Todo indica que la estrategia le ha salido bien al ingeniero y es que a pesar del desgaste panista de tantos años en el municipio su candidato lidera las encuestas.

La más reciente fue la de Massive Caller, realizada el mismo día del debate y en la que Mendoza Márquez tiene el 37% de las preferencias, sacándole once puntos de ventaja a la candidata de Morena, Carmen Castrejón.

El candidato panista amplió su ventaja tres puntos con respecto a la encuesta realizada 10 días antes.

Y es que Carmen Castrejón parece que no termina por arrancar su campaña. Las disputas internas y la demora en la aprobación de su candidatura le afectaron desde un principio y ahora navega entre el descontento de los propios morenistas.

El resto de los candidatos no aprovecharon el foro que les daba el debate y la mayoría se concentró más en criticar los gobiernos panistas que en presentar propuestas claras e innovadoras.

Incluso la candidata de Fuerza por México, Guadalupe Martínez, cerró el debate admitiendo que es imposible derrotar a la maquinaria panista y pidió el voto al menos para llegar al Ayuntamiento como oposición.

Y ni qué decir del candidato del Partido del Trabajo, Xermán Vázquez, que como propuesta para acabar con la corrupción al interior de la administración aseguró que a las ratas o se les mata o se les mete a la cárcel. Órale.