***Vaya lío

El arranque del replaqueo en Guanajuato no fue ordenado. En algunas oficinas había filas y nada de sana distancia en pleno semáforo naranja de la pandemia. Dicen que por seguridad debe hacerse cada tres años, pero en 12 no lo hicieron.

*Se los dijimos

El bloque opositor de legisladores del PRI, Morena, Verde, repitió “se los dijimos”. Insistieron que no había prisa por hacer el cambio de placas. No los escucharon. Lo que está claro es que no habrá marcha atrás, prometen pulir a la de ya el proceso.

*Marisol, el reto

El replaqueo está a cargo del naciente Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), al que llega como titular Marisol Ruenes. Pasa de ser compañera de gabinete a subalterna del secre de Finanzas, Héctor Salgado.

***Reciclaje policial

En Guanajuato es práctica común el reciclaje de los jefes de Seguridad Pública. Con un papel malo, regular, bueno, como sea, brincan de un municipio a otro. Los nuevos cuadros escasean, mismos rostros, mismos proyectos, iguales resultados.

*Relevo en Silao

En Silao fue presentado como ‘nuevo’ Director de Seguridad Ciudadana José Carlos Ramos Ramos, usted lo conoce, ex Jefe de la Policía de León y de Celaya. Aunque este sea un municipio más pequeño, no tiene un reto sencillo, la zona está caliente.

*El ataque

El 21 de noviembre de 2019 renunció en Celaya, luego de haber salido ileso de un ataque, el día 14, de más de 400 balazos a la unidad blindada en la que viajaba y que dejó a dos de sus escoltas lesionados. Apenas tenía dos semanas en el cargo.

*El despido

Ramos había sido destituido en la Policía de León en junio de 2019, a la llegada de Mario Bravo Arrona como Secretario de Seguridad Pública y llegó Jorge Guillén. Se fue sin pena ni gloria, no se recuerda una acción que transformara a la corporación.

*Silao, a la deriva

En Silao encontrará una Policía a la deriva, y la violencia creciente. El último responsable, Rómulo Catalán, duró dos meses, y eso que lo presentaron como el inicio de la reestructuración de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Al alcalde panista Toño Trejo se le acaban las cartas y se le aleja buscar la reelección.

***La transparencia

En un relevo de gabinete lo que nunca hay es claridad, se cuidan las formas para despedir al que se va y el que llega no presenta ningún plan para saber qué hará distinto. Eso pasó otra vez ayer con la salida de Marisol Ruenes de la Secretaría de Transparencia, se le encontró un acomodo a su perfil, pero un rango más abajo.

*Clima laboral

En el radiopasillo de la dependencia desde hace rato le contamos que el clima laboral no era el óptimo, a Marisol le costó trabajo hacer equipo, es lo que dicen. Diego pagó el costo del experimento de una empresaria sin experiencia pública.

*A la segura

La apuesta es por el contador Carlos Martínez, funcionario de casa, quien ya había estado ahí como Subsecretario de Evaluación Gubernamental hace algunos años.

***CNC, renovación

El brazo campesino organizado del PRI inició su proceso de renovación de los 46 comités municipales. Ya antes le habían dado las gracias a Rafael García del Horno de la dirigencia estatal para enviar de interina a la queretana Delvim Bárcenas, quien también pronto deberá irse para dejar el asiento a un liderazgo de casa.

*Limpia gerardista

Con la renovación total del sector campesino limpian también lo que queda del ‘gerardismo’, sector en el que tuvo más influencia el excandidato a Gobernador, Gerardo Sánchez, pues hay que recordar que fue Presidente de la CNC nacional.

Renuevan Colegio de Profesionistas

Martha Patricia Campos Vaca, del Colegio de Odontólogos, es la nueva presidenta del Consejo de Profesionistas del Estado de Guanajuato (COPREG) 2020-2022, que este lunes le tomó protesta el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Diego anunció que los profesionistas se sumarán a participar en el proyecto de “Integridad Corporativa”, a través de la Secretaría de la Transparencia del Estado. “Buscaré sumar y fortalecer los trabajos de profesionistas en el estado motivando la colegiación como un acto de libertad al que todos deseen pertenecer”, expresó la representante de 17 colegios estatales en activo y de 239 colegios municipales.

Foto: Especial.