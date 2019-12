***VERDE, REVERSA

El Partido Verde Ecologista en León metió reversa en su amago por presentar una denuncia ante la Profeco por el combo de 70 pesos de la Feria León 2020 de lunes a miércoles.

*COMBO FERIA

El coordinador municipal del PVEM, Alfredo Pérez, y la regidora Fernanda Rentería Muñoz, anticiparon que preparaban la queja unos días antes de que el Patronato que encabeza Juan Carlos Muñoz Márquez y el Ayuntamiento finalmente aprobaran la entrada de $11 de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y de 70 pesos a partir de esa hora.

*POR SERVIDOS

La Regidora se reservó ese artículo y propuso que fuera opcional todo el día la tarifa, lo que no se aprobó. No obstante el jefe estatal, Sergio Contreras Guerrero, confirmó que ya no habrá queja considerando que se dejaron esas tres horas de opción y que además se prometió un paquete de accesos gratuitos para personas vulnerables.

*PROFECO LLAMA

El que no tiene intención en recular es el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, quien insiste en el llamado que hizo el viernes pasado en la sesión del Consejo Consultivo de la Profeco en León para que la Feria no caiga “en acciones discriminatorias o de condicionamiento con una tarifa única más elevada”. El Patronato no respondió.

***ADIÓS

Parece que al ahora ex secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Juan José González, le costó mucho trabajo dejar su cargo. Dicen que el pasado viernes, cuando renunció, o cuando lo hicieron renunciar, no andaba nada contento.

*NEGACIÓN

El domingo temprano, tras conocerse que a la secretaria llegaría Miguel Ángel Simental, ex comisionado de la Policía Federal en Guanajuato, el área de Comunicación amagó con emitir un comunicado para desmentir la versión de am.

*CONFORMACIÓN

Ayer por la tarde la alcaldesa celayense, Elvira Paniagua Rodríguez, anunció en rueda de prensa el cambio y se enredó cuando primero aseguró que fue de común acuerdo, pero luego dio a entender que el ex secretario Juan José González se enteró de que se iba por la publicación hecha ayer por am y Al Día, al igual que su Ayuntamiento.

*CONTINUIDAD

Eso sí, Elvira dijo que no había nada qué reprocharle en su desempeño para ser cesado y que había hecho su mejor esfuerzo. ¿Entonces por qué el cambio? Y agregó que Simental llega a reforzar el trabajo que ya se estaba haciendo. El que ha llevado a Celaya a vivir su peor crisis de seguridad. ¿Continuar lo que no funciona?

*SIN DIRECTOR

En lo que toca al nombramiento del Director de la Policía Preventiva en Celaya luego de la renuncia de José Carlos Ramos, producto del ataque sufrido hace un mes, todavía no hay nada. Esperan a que el nuevo Secretario tome la decisión.

***DISGUSTOS

Las opiniones del mal manejo de la seguridad, por el asesinato de policías no le cayeron bien al alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien llamó “jilgueros oportunistas”.

*DESCONTENTO

Uno de ellos fue el obispo irapuatense, Enrique Díaz, quien señaló que la ciudadanía está desencantada y temerosa tras el asesinato de tres elementos; y aseguró que la falta de respuesta de las autoridades puede ser por omisión o ineficiencia.

***POR FIN

La ciclovía de la comunidad Loma de Flores, en Irapuato, por fin está en marcha, luego de siete años de gestiones por parte de los habitantes y 29 personas muertas por atropellamiento en este camino estatal, en el que se invierten 4.7 millones de pesos.

*DINERAL

El proyecto del Ferroférico fresero tendría un costo aproximado de cuatro mil millones, según informó el titular de Sicom, Tarcisio Rodríguez, ayer.