Verificación de los compromisos del Alcalde Santillana (Parte I)

Como es del conocimiento de toda la ciudadanía aquí en León, en fecha 13 de junio de 2018 el Alcalde Lic. Héctor López Santillana se comprometió a cumplir 13 Compromisos por León, de lograr ser electo para un segundo periodo en la Administración Pública Municipal.

Al cumplir casi un año de trabajo durante este nuevo periodo, ha sido necesario identificar y significar cada uno de los compromisos, para después obtener la información pertinente y suficiente sobre cada rubro, sistematizarla, analizarla y aplicar criterios de evaluación para calificar cuáles han sido cumplidos, cuáles no y cuáles en proceso.

A esta tarea se abocó el Observatorio Ciudadano de León (OCL), a cargo del Maestro Luis Alberto Ramos quien con su equipo de trabajo la semana pasada entregó los resultados y lo difundió de forma gráfica en 86 páginas que dieron cuenta de los avances y el cumplimiento de los compromisos signados por el Lic. Héctor López Santillana.

Es nuestra pretensión y objetivo dar a conocer a los amables lectores de forma sintética los resultados que obtuvo el OCL y que continúa día a día en su labor de recabar información y posteriormente realizar un trabajo analítico y pormenorizado de cada uno de los rubros correspondientes.

Obviamente que con su actuar, aunque sea estrictamente de carácter ciudadano, con ética y honestidad intachable, además de no aceptar dádivas o cooperaciones de organismos gubernamentales, así como libre de preferencias partidistas, de grupo o de facción política o religiosa, Luis Alberto Ramos resulta un personaje incómodo para algunos funcionarios públicos tanto del gobierno municipal como estatal, debido a los resultados que difunde.

Aclarados los puntos necesarios, pasemos al resultado de la revisión de los compromisos.

1) Fortalecimiento de la Mesa ciudadana.- a) Presencia del alcalde en el 100% de las asambleas de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León (MCSyJL): CUMPLIDO, el alcalde acudió a todas las asambleas de octubre del 2018 a agosto del 2019. b) Articular proyectos de la MCSyJL y del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (FIFOSEC), a su plan de seguridad: CUMPLIDO, aunque solamente 26 policías pueden levantar denuncias en toda la ciudad de León. En proceso la capacitación de otros 75 adicionales. c) Garantizar recursos municipales y estatales necesarios para el desarrollo de los proyectos de la MCSyJL aprobados por el FIFOSEC: no hay capacitación concreta en los elementos de la Policía.

2) Disminución de porcentajes de indicadores de seguridad (Reporte del SESNSP) .- a) Reducción anual del 10% en la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes: NO CUMPLIDO, incrementó en un 20%. b) Reducción anual del 10% en la tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes: NO CUMPLIDO, incrementó en un 10%. Reducción anual del 10% del número total de robos a negocio registrados en 2017: NO CUMPLIDO, incrementó en un 47%.

3) Disminución de porcentajes en indicadores de seguridad (Reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). PARCIALMENTE CUMPLIDO a) Reducción anual del 10% en la tasa de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes: CUMPLIDO, disminuyó en un 18%. b) Reducción anual del 10% del índice de victimización: SIN INFORMACIÓN, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana indica que el 83.5% de la población se siente inseguro, aumentando en un en un 3.2% en relación al año anterior. c) Elaborar un plan de seguridad con atención a los delitos del fuero común y fallas administrativas con un sistema de indicadores para evaluar su eficacia: CUMPLIDO, el 28 de febrero se publica en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el Programa de Seguridad Ciudadana 2018-2021, implementando el Modelo de Proximidad y Justicia Cívica. d) Construir un modelo de Policía Cívica con un programa de Justicia durante los primeros seis meses de su administración: NO CUMPLIDO, las atribuciones de los elementos de policía son limitados, excluye la atribución de investigación por parte de las Instancias de Seguridad Pública.

4) Establecer un Concepto diferenciado de Infraestructura Social y Obra Pública. PARCIALMENTE CUMPLIDO. a) Aumenta mínimo en 20% la inversión de Infraestructura Social y Obra Pública: CUMPLIDO, se ha conseguido destinar un 82% de la Inversión en Construcción a Obras de Infraestructura Social. b) Qué el porcentaje de inversión en infraestructura social sea igual o mayor al 50% de la inversión total del municipio: NO CUMPLIDO, no se ha logrado establecer un porcentaje diferenciado con Instancias federales y estatales.

5) Disminución de Fraccionamientos Irregulares. a) Actualizar y hacer transparente la información de los fraccionamientos irregulares y el programa de regularización de predios: NO CUMPLIDO, no existe un Padrón de asentamientos Irregulares abierto y de fácil consulta ciudadana. IMUVI no ha cumplido. b) Reducir un 5% anual el porcentaje de terrenos irregulares: NO CUMPLIDO, se identifican 254 asentamientos irregulares, de los 102 considerados para regularización, solo 2 presentan avances para su regularización. c) No permitir un fraccionamiento irregular más en la administración: SIN INFORMACIÓN DISPONIBLE, el municipio debe garantizar el cumplimiento de la reglamentación vigente.

6) Clasificación en Transparencia, Acceso a Información y Rendición de Cuentas. a) Cumplir con las obligaciones al 100% de IACIP e INAI para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas: CUMPLIDO, a junio del 2019, el municipio contaba con un cumplimiento del 100% en la evaluación de portales de transparencia.

Continuará mañana...