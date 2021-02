***Víctimas y consejo

Ya quedó integrado el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas que comanda Jaime Rochín. Son ocho ciudadanos preocupados y ocupados del tema, que fortalecerán el proyecto del organismo. Los designó la Junta de Gobierno de la CEAIV que encabeza el secretario Luis Ernesto Ayala.

Los nombres

Los consejeros (uno por región) son: Tania Barraza Sánchez, Juan Baeza López, Hugo García Vargas, Angélica Zamudio Almanza, Martín Cano Contreras, María del Rocío Martínez Preciado, José Jesús Soriano y José Raymundo Sandoval Bautista.

El pendiente

Otro es el Consejo Estatal Ciudadano en materia de Búsqueda de Personas que tiene un retraso en su conformación. La convocatoria ya se publicó el 17, el cierre de registros de aspirantes es el 5 de marzo y la votación corresponde al Congreso.

***Reforma, obedientes

La Cámara de Diputados avaló la reforma eléctrica del Presidente con 303 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones. Los tres diputados de Morena por Guanajuato le cumplieron a AMLO: Miguel Ángel Chico, Emmanuel Reyes y Juan Israel Ramos.

*Oposición en contra

Entre los que votaron en contra están los legisladores del PAN que coordina en lo nacional Juan Carlos Romero Hicks y a los de casa el leonés Jorge Espadas. Lo mismo Ariel Rodríguez, legislador de la zona noreste por Movimiento Ciudadano.

*Verde pinta raya

Incluso la ex PRD y ahora Verde, Lilia Villafuerte Zavala, rechazó la reforma. En la Legislatura no se ha mostrado precisamente como una opositora de la 4T, al contrario, pero hay que recordar que la de Uriangato busca la elección consecutiva, así que no se vería nada bien si apoyaba a lo que su partido ha dicho que no y no.

*Justino a tribuna

El que subió a Tribuna a fijar postura por la oposición fue el diputado panista por Salamanca, Justino Arriaga Rojas. Su discurso lo inició con un audio de AMLO en el que cita que hay otras plantas que usan combustóleo y carbón que les ayudan.

*Una mentira

El salmantino integrante de la Comisión de Energía acusó al Presidente de mentir: “Que expliquen cómo va a ayudar la quema de combustóleo de bajísima calidad. Para qué queremos luz eléctrica, sino vamos a tener aire limpio en nuestras ciudades”. Y habló de la emergencia ambiental que se vive en Salamanca por la Termoeléctrica.

*Para la historia

Y remató: “Los libros de economía, política, derecho ilustrarán con esta reforma a nuestra patria como el vivo ejemplo de cómo un país próspero fue destruido por el delirio de un presidente que nunca se enteró que ya había terminado su campaña”.

*CFE y el monopolio

Les pidió hacerse tres preguntas: si la reforma aumenta la competitividad en el sector eléctrico; si genera más empleos e inversión pública y privada; y si bajarán las tarifas. La respuesta a todas, dijo, es “no”. “Destruyendo la única empresa productiva del Estado que goza de salud, porque a Pemex ya se lo acabaron”

***Morena y la tómbola

Morena anunció que de hoy al 26 de febrero abrirá un nuevo periodo de registro para los consejeros estatales y congresistas nacionales que deseen participar en la insaculación (o sea la tómbola) para las candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y plurinominales y también para miembros de los ayuntamientos.

*Jugada de riesgo

Eso de la tómbola es un albur (ahí está el caso en el 2015 del diputado local David Landeros). En 2018 lo evitaron acordando previamente los primeros lugares de las pluris para el Congreso local y los candidatos a alcaldes junto con sus planillas. Es difícil imaginar dejar al azar los espacios más importantes de poder. Vamos a ver.

***Miedo a perder

Cuatro precandidatos por Morena en Irapuato a diputaciones locales y federales, entre los que se encuentran Aaron Cabañas Marcial, Luis Aguilar, Ricardo Maldonado y Manuel Joel Hernández, quieren unir a los aspirantes a la alcaldía para tener más fuerza electoral. Temen que quienes no sean candidatos, se vayan.

*Peleas

Hay que recordar las peleas que hubo entre militantes en la presentación de la precandidatura a la presidencia municipal de Pepe Aguirre, lo cual dejó mal parado al partido y demostró la poca organización que tienen para los próximos comicios.

***Fosas

Luego de que policías municipales de Celaya fueran acusados de hostigar y amenazar a los miembros de colectivos de búsqueda de personas que localizaron las fosas en la comunidad El Sauz de Villaseñor, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que desde un principio les brinda el apoyo y resguardo.

*Acusan

Hay quien asegura que el hecho evidenció la falta de capacitación que tienen algunos elementos de Seguridad de los tres niveles de gobierno para la atención a este tipo de hechos. En la Secretaría de Seguridad insisten en que desde que se supo de la fosa, recibieron órdenes de la Alcaldesa para atender a los familiares.

***Ana, la licencia

La regidora y coordinadora de la fracción del PAN en el Cabildo leonés, Ana María Esquivel, alista su licencia para ir a competir por la diputación federal del 06 distrito. Su suplente es Ofelia “Kikis” Calleja, quien por cierto también va en la lista como sexta regidora de la planilla del Ayuntamiento que encabeza Alejandra Gutiérrez.

Manda Morena delegado

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena nombró como su delegado en Guanajuato al diputado federal plurinominal (electo por tómbola) por Zacatecas, Óscar Rafael Novella Macías. El legislador de 36 años no preside en Cámara ninguna comisión. En la fotografía de este martes con la senadora guanajuatense Antares Vázquez Alatorre, quien también recibió el encargo de ser delegada en el estado de Nayarit. El jefe Mario Delgado les pidió trabajar por la unidad y de la mano de la gente.

Foto: Twitter Antares Vázquez.