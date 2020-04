Viene la tormenta

Coronavirus, lo que no vemos

La pandemia de Covid-19 en México y en Guanajuato está por envolvernos. El crecimiento exponencial de contagios y, lamentablemente de muertes, llegará.

La amenaza es más seria porque hay un alto subregistro en el número de contagios, lo que es reconocido por el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell.

Por cada caso de Covid-19 confirmado se estiman de 8 a 12 contagiados más. Eso significa que en el país rondamos en los 35 mil y en Guanajuato en mil casos (aunque en la página estatal hasta ayer por la tarde el reporte sea de 92).

En León durante una semana no se movieron de 30 los casos confirmados, y nadie pensaría que no hay más, simplemente no han sido detectados con las pruebas.

De entrada debemos entender que las gráficas nacionales y estatales que observamos a diario no son todos los casos, no lo podemos saber.

Por eso, y en esto sí nadie tiene duda alguna, lo mejor es mantener las medidas de aislamiento social, prevención como el lavado de manos y sobre todo el ¡quédate en casa!

El funcionario federal explica que es una vigilancia epidemiológica centinela, lo que comparó a las encuestas donde no es necesario conocer toda la información, sino una muestra para determinar el comportamiento de la pandemia y así actuar.

Especialistas consultados por este medio como José Ángel Córdova, Alejandro Macías, Éctor Jaime Ramírez, Juan Luis Mosqueda, advierten que, si bien es poco factible detectar a todos los contagiados (la mayoría de ellos son asintomáticos), es cierto que un mayor número de pruebas siempre es mejor para enfrentar el virus.

La mayoría no cree en un intento deliberado de ocultar datos, pero sí hay información de que México no está entre los países que aplican más pruebas.

En Guanajuato, el Laboratorio Estatal de Salud Pública trabaja a toda su capacidad (con hasta 700 pruebas por semana). Las pruebas en lo privado están limitadas.

Incluso en el IMSS Guanajuato deben enviar las pruebas al Hospital La Raza. Tampoco la aplican otros públicos como el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

En Jalisco el gobernador Enrique Alfaro se confrontó con el Gobierno Federal y anunció la importación de pruebas rápidas avaladas por la FDA y la Cofepris. Ya veremos en los siguientes días sí realmente pudieron importarlas.

Guanajuato no ha informado si optará por pruebas rápidas o qué otras alternativas podrá instrumentar para acelerar la aplicación de la detección del Covid-19.

Neumonías atípicas, ‘aquí no’

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, asegura que en Guanajuato la política es publicar toda la información que se tenga, pues de lo que se trata es de que los ciudadanos entiendan sobre los riesgos y tomen medidas.

“Aquí no ocultamos nada. Aquí no van a predominar las neumonías atípicas”, dijo.

El comportamiento del virus es impredescible, Salamanca pasó de la tranquilidad a ser el foco de la epidemia en unas horas con las muertes y contagios del grupo de jubilados de Pemex que viajó el mes pasado al sureste de México.

Los casos de transmisión comunitaria están ya en: Celaya, Guanajuato capital, León, Moroleón, San Miguel de Allende y Yuriria.

Para hacer frente al virus, Guanajuato habilitó el Hospital Covid-19 en León, y se reconvirtió el Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca (Unidad de Quemados), que tiene la experiencia en 2009 de operar para atender la influenza.

Del hospital móvil ya se pagó un anticipo y esperan en tres semanas esté aquí.

En la Secretaría de Salud se informó que esta semana llegó el equipo para el personal médico y de enfermería de las áreas críticas (no sabemos en el IMSS).

“La tormenta viene, el huracán está por llegar, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, resguardarnos en nuestra casa mientras pasa la contingencia”, resume Daniel Díaz.

Derechos Humanos, el Informe 2019

En el informe 2019 de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) destacan cifras de desaparición forzada y el crecimiento de recomendaciones contra Seguridad Pública Estatal y el Municipio de Celaya.

Se supone, a pesar de la contingencia, que el Congreso del Estado debe analizar el documento y pedir cuentas al ombudsman, José Raúl Montero de Alba.

De entrada un vistazo al documento entregado el pasado jueves al Legislativo llama la atención que las 376 recomendaciones totales emitidas es el número más bajo de la última década, respecto al año inmediato anterior significaron un 11% menos.

Hay más quejas, 1,188, frente a 924 en 2018, pero menos recomendaciones.

El mayor número de recomendaciones son para la Fiscalía del Estado con 47, una disminución significativa frente a las 72 de un año antes (cuando era Procuraduría). Le sigue la Secretaría de Educación de Guanajuato con 44, también cuatro menos. La Secretaría de Salud pasó de 63 a 28 de un año a otro.

No obstante para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se incrementó de 17 a 41. Por ejemplo pasaron de 5 a 13 las relacionadas con la violación de los derechos de las personas privadas de su libertad (recluidos en ceresos estatales).

En las recomendaciones para los gobiernos municipales también hay una reducción en casi todos, pero llama la atención el caso de Celaya con el primer lugar, al pasar de un año a otro de 27 a 50. Le sigue León 29 (venía de 41), Irapuato 19 (antes 24).

Y después viene Silao que de tres recomendaciones se incrementó hasta 18. La lista la completan: San Miguel de Allende (14), Comonfort (12) y Acámbaro (10).

Otro dato del Informe son los hechos violatorios motivo de las recomendaciones, que son, principalmente: 63 por violación del derecho a la integridad física, 38 por violación del derecho a la seguridad pública, 35 por desaparición forzada, 33 por el derecho a la libertad personal y 26 contra derechos de niños, niñas y adolescentes.

El tema de desaparición forzada (definida como privación de la libertad cometida por agentes del Estado o con su apoyo) ni siquiera aparecía en el Informe del 2018.

Las 35 recomendaciones por siete casos de desaparición forzada, son actos atribuidos a elementos de seguridad de: Celaya 17, Comonfort 9 y Cortazar 9.

Desaparecidos, el caso de San Francisco

Otro tema para el análisis es que, citan, “se dio trámite de 115 solicitudes de búsqueda y localización de 126 personas extraviadas y/o sin paradero”.

Su tarea, indican, es distribuir entre dependencias las cédulas que contienen fotografías, datos de la persona extraviada y números telefónicos para ayudar a la localización.

La sorpresa es que de esas 126 personas 65 fueron solicitudes desde Guanajuato y los casos están en: San Francisco del Rincón con 39 personas, 11 de Juventino Rosas, 6 Purísima del Rincón, 4 Pénjamo, Salamanca 2, San Miguel 2, Irapuato 1.

Habrá que revisar qué pasa en San Francisco que, si bien se tenía en el registro de municipios con repunte de homicidios dolosos, pero no en el radar de desapariciones, al menos no de manera pública y en los grupos organizados de familiares que han estado en contacto con distintas autoridades y el Congreso.

Otras 61 personas son por solicitudes de búsqueda que hicieron nueve organismos estatales de Derechos Humanos (principalmente 22 Veracruz y 18 de Colima).

En este tema se esperaría que, además de apoyar en difundir las solicitudes, la PDHEG haga un acompañamiento a cada una de las denuncias que la Fiscalía tenga por ese delito para garantizar a los familiares que sí se les está buscando.

El Informe tiene que ser revisado por la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso, que está conformada por los siguientes legisladores: presidenta, Claudia Silva (PRD); secretaria, Katya Cristina Soto (PAN); y vocales Josefina Salas (Morena), Cristina Márquez (PAN) y Libia Dennise García (PAN).

No hay que perder de vista que el periodo de José Raúl Montero concluye a finales de año (2016-2020) y pronto se discutirá su sucesión, o una posible reelección.

Los apuros de Elvira

La presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez enfrenta la mitad de su administración en medio de las crisis de inseguridad y sanitaria por el Covid-19 que han exhibido las debilidades de su gobierno.

Estos 18 meses se han convertido en una eternidad que ha provocado una crisis en su imagen ante la ciudadanía y que hoy la mantiene completamente alejada de los celayenses, descartando cualquier intención por una reelección.

Su camino comenzó cuesta arriba desde la etapa electoral con la molestia del sector empresarial tras la designación como candidata por parte del PAN. Y ganando con el menor porcentaje de votación para ese partido en tres décadas.

Desde la primera semana de su administración, Elvira Paniagua evidenció estar mal asesorada en muchos temas, como su interés por aumentarse el sueldo.

La Alcaldesa respaldó la continuidad a la estrategia de seguridad emprendida por Juan José González González desde la administración encabezada por Ramón Lemus, pese a los nulos resultados en la materia.

El ‘Golpe de Timón’ para erradicar el robo de hidrocarburos en la región hace poco más de un año, significó un punto de quiebre en la seguridad del Estado y para Celaya una constante escalada de inseguridad y violencia sin precedentes.

En los últimos 18 meses en Celaya se han registrado más de 550 asesinatos (ocho por ciento más que en todo el trienio pasado), una serie interminable de asaltos a los automovilistas y un incremento en las extorsiones y en la violencia con la que se cometía este delito que ha provocado el cierre de innumerables negocios.

En unas cuantas semanas Celaya pasó a ser noticia nacional por la violencia que se registraba en la ciudad ante un Gobierno Municipal que no supo ni quiso encarar el problema hasta que el monstruo lo tenía en frente.

El hartazgo ciudadano ha provocado nueve manifestaciones para pedir un alto a la inseguridad y una movilización histórica en octubre del año pasado con la participación de más de 15 mil personas que parecía cambiaría la percepción del gobierno de Elvira Paniagua ante la crisis que se vivía.

A finales del año pasado, la panista simuló dar su propio golpe de timón con el relevo en el mando de seguridad ante la llegada del ex coordinador de la Policía Federal en Guanajuato, Miguel Angel Simental, aunque en realidad fue el Gobierno del Estado quien ideó el cambio y hasta se evidenció que la Alcaldesa ni sabía.

Simental no quiso comprometerse en grandes resultados, al interior de la corporación ha intentado una limpia trayendo a gente de todas sus confianzas.

La crisis de inseguridad sigue ahí. El asesinato de dos mandos de seguridad hace un mes parecía que marcaría un parteaguas cuando la propia Elvira Paniagua salió a clamar ayuda al gobernador Diego Sinhue Rodríguez y al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque parece que sus peticiones no han sido escuchadas.

Desde hace casi dos meses, Paniagua Rodríguez se atrincheró en su oficina y limitó por completo su contacto con medios de comunicación y con la ciudadanía.

La crisis por el Covid-19 tomó al gobierno celayense emprendiendo esta estrategia de tomar su sana distancia con la ciudadanía, aplicando tardías y tibias decisiones y viendo el problema de salud y su impacto económico, desde la barrera.

Irapuato, daños

El sector empresarial y comercial de Irapuato es de los más golpeados a tres semanas de que iniciaran las restricciones preventivas por la pandemia.

Organismos como la Coparmex en Irapuato ya reportan la pérdida de hasta 500 trabajos eventuales, sólo en este organismo que agrupa a más de 140 agremiados.

La situación también resulta crítica para la Canacintra Irapuato que considera que los empleos continuarán perdiéndose si no hay apoyo para las pequeñas empresas.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Irapuato va de acuerdo con el cierre temporal de negocios, pues más que el daño económico evalúan el daño a la salud de sus agremiados, sin embargo, muchos han preferido no cerrar sus puertas.

Hay casos como la empresa Lala que mantienen a su plantilla laboral en pie para no tener pérdidas económicas porque su materia prima se echa a perder.