Vientre generoso

No sé por qué el mundo tiene fronteras, por qué nos dividen las dimensiones y nos limita la materia, dependemos de nuestra corporeidad y de nuestros sentidos, para plasmarnos en la mente y en el corazón de los demás.

Nuestro tiempo es limitado. No se nos ha dado una fecha exacta, solo un día nuevo poblado de minutos que pudieran interrumpirse. Y cuesta trabajo entender que no tenemos todas las oportunidades, que es mejor decir “Te quiero” en el ahora que hacerlo a destiempo; es preferible ceñir la corona del cariño, decir lo grande y maravilloso que eres, cómo me haces falta para complementar mi vida y compartir mi tiempo finito.

Tal vez esa sea la más grande facultad que se nos ha dado como humanos, para trascender, para seguir viviendo, para vivir en otros pensamientos, en otros corazones y poblar otros sueños, dividiéndonos como células mutantes en otros cuerpos, que nos recordarán con cariño y nostalgia, que tendrán nuestra foto en un lugar visible, portarán nuestras alhajas, usarán nuestra vajilla y reelerán nuestros libros.

Porque no hay losa más pesada que cargar que el peso del reconocimiento que se debió haber dado y se escondió tras unos labios sellados, los besos petrificados de unos labios egoístas, los abrazos que se pidieron a gritos a través de una mirada suplicante. Por el contrario: no hay mayor paz que la de un corazón tranquilo, cuando en las tardes, las remembranzas nos invaden y envuelven como las sombras de la tarde.

Veo tu mirada en las fotografías y se me instala el candor de tus ojos, me envuelve un halo misterioso, te siento conmigo, dejo de ser una veleta a merced del viento: ahora persigo un rumbo, siento el arraigo de ti, sigo el mapa de tu amor.

Y aunque ya no estés conmigo, permaneces como los árboles añosos que me cubren con su sombra. Me observas, eres mi vigía silencioso. En este momento, me siento instalada justamente en ese trozo de corazón tuyo que destinaste para mí.

Ahí, pernocto y duermo, me guarezco como si fuera mi cueva o guarida, mi refugio personal, del que yo sola tengo la llave y nadie puede sacarme a empujones ni cerrarme la puerta; es mío, tú me lo diste en exclusiva, es mi más preciada pertenencia.

Y no sé si ahí donde estés, el tiempo se mida en años, o los espíritus envejezcan como lo hace lastimeramente la carne mortal; lo ignoro, pero aquí serían trescientos sesenta y cinco días de seguirte escuchando, un año más de disfrutar tu risa que, como un viento fresco de lluvia, irrumpía en mi vida, acelerando mis latidos con su promesa.

Y ese aire que se llevaba mis temores, limpiaba mi casa y abonaba mi tierra con polen invisible haciéndome florecer en tu amor nuevo, renovándome con brotes de esperanza genuina. Porque tú creías en mí, y con orgullo decías que era tu hija y que nos parecíamos. De esa manera, yo sabía que tú eras mi campo y mi origen, que estaba en casa, que podía extender mis raíces, confiada de no estar usurpando propiedad ajena.

Ahora tu voz me invade, aumenta su tono y sus decibeles, llena hasta el último resquicio, como lo hace la luz mañanera, disipando las tinieblas. Sé, por supuesto, que estás presente, tan mía como mi piel, como mi sangre silenciosa que corre sin mi permiso, como una corriente subterránea que va cantando. Aseguro tu presencia, con algún sentido secreto, afirmo que no te fuiste del todo.

Hoy, no me avergüenza decir que tengo nostalgia de ti. Por eso, abrazo tu recuerdo y bailo con él, sin temor lo enredo en mi cintura, lo ciño a mi cuerpo como un traje hecho a mi medida, y salgo vestida de ti.

Solo me queda agradecer que habites en mi sangre, la herencia de tus rasgos que ahora me definen, por tu cuerpo, el que me prestaste para que pudiera gestarme, y que fue el primer campo en el que germiné y florecí.

Y si pudiera volver a verte, antes de enunciar palabra alguna, te abrazaría para que no te fueras de nuevo, y mi cuerpo, con su propio lenguaje, te agradecería por mi vida, por la generosidad de tu vientre.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos