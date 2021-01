Violencia sin fin

Crimen a sus anchas

La guerra criminal dejó otro año de terror en Guanajuato. Y no se ve la salida...

No asombra ya la vergüenza de tener el deshonroso sitio del primer lugar en víctimas de homicidio doloso en cifras absolutas (lo mismo que en 2018 y en 2019).

En 2018, con 3,290 víctimas de homicidio doloso, le arrebatamos el primer lugar a Baja California con 3,131. En el 2019 Baja California registró 2,863 y Guanajuato 3,540. Y para este 2020 la diferencia frente a otras entidades todavía es mayor.

En el no muy lejano año 2017 Guanajuato cerró hasta el noveno lugar en el número absoluto de víctimas de homicidio doloso con 1,423, superado por: Guerrero (2,522), Estado de México (2,360), Baja California (2,312), Veracruz (2,008), Chihuahua (2,000), Jalisco (1,555), Michoacán (1,481) y Sinaloa (1,473), según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2017 en Guanajuato se registraba el 4.9% de las víctimas totales de homicidios en el país; en el 2018 el 9.8%; en el 2019 un 10.2% y para el 2020 ya es el 13%.

El 2020 no sólo termina con la estela de muertos, sino además con un estado convertido en cementerio (fosas en Salvatierra, Irapuato, Acámbaro, Uriangato, y más). Este año se abrieron casi 3 mil carpetas por desapariciones en la entidad.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez repite que, ahora sí, este 2021 será el año en que se refleje un decremento en los homicidios dolosos. Hasta no verlo. Ojalá.

Los mismos buenos deseos son los que manifesta el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que tomó el timón, pero la realidad es muuuuy distinta.

En julio pasado, en Irapuato, AMLO y Diego presumieron un relanzamiento de la relación Federación-Estado en materia de seguridad pública. En agosto lograron la captura del presunto líder criminal del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro”. Luego la de su sucesor, El Azul. Pero la paz está hoy, muy lejos.

Para cerrar el año, con un nuevo titular en Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, prometen una estrategia focalizada para contener la violencia en los 15 municipios con más homicidios del país, entre ellos León, Irapuato, Celaya y Salamanca.

En 2021 veremos al Presidente de la República de gira en esas localidades para supervisar la estrategia anti-violencia. A ver si también hay resultados. Pronto.

¿Quién podrá ayudarnos?

Lo más preocupante es que Presidente, Gobernador, alcaldes, Secretario de Seguridad del Estado, Fiscal General del Estado, y otras autoridades, aseguran que hacen todo lo que pueden para pacificar Guanajuato, lo que, más que tranquilizar, deja a la ciudadanía en indefensión total. ¿Entonces qué más queda por hacer?

Y van a presentarse en escena los candidatos de todos los partidos con las promesas de campaña y las frases huecas de recuperar la seguridad. Muy pocos con el diagnóstico preciso de la gravedad del tema y menos aún con ideas claras.

En 2020 terminamos con aproximadamente 4,467 asesinatos, 927 más que en 2019, cuando hubo 3,540. Fue un aumento del 26%. Doce muertos promedio por día. Celaya y León registraron un crecimiento exponencial de víctimas.

Lo mismo que Salvatierra donde se descubrieron fosas con 79 cuerpos.

Municipios como Irapuato y Salamanca pueden decir que contuvieron el incremento de homicidios, pero en ambos se registraron terribles hechos. En la ciudad fresera los ataques a anexos de rehabilitación para adictos, fosas y desapariciones. Y en la ciudad petrolera el cobarde asesinato del periodista Israel Vázquez en el cumplimiento de una cobertura, extorsiones y asesinatos de comerciantes.

En León el alcalde Héctor López se le van dos mandatos (seis años) en el “yo no fui, fue teté” de la responsabilidad de la tragedia, con el sabido argumento de que la causa del saldo rojo es la delincuencia organizada, un delito federal y como tal competencia del Gobierno de la República y de la Fiscalía General de la República.

El Observatorio Ciudadano de León, que comanda la maestra Rocío Naveja ha puesto el dedo en la llaga: a la autoridad local le corresponde prevenir, y no se nota. La guerra es por el mercado de drogas, sin combate a las adicciones nada resulta.

En Celaya Elvira Paniagua ya no ve la hora para que termine su laaaargo trienio. Aun así soñó y en su momento presentó en su partido, el PAN, su carta de intención para ser considerada para buscar la reelección, pero nadie lo tomó en serio.

Para intentar salvar la elección hicieron la única apuesta que tenían, la de reclutar al ex alcalde priista y ex candidato independiente, Francisco Javier Mendoza Márquez, que, además de su buena fama pública va necesitar un plan de seguridad en serio.

Ayala, en lo dicho

Le pusieron suspenso a la postulación del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, para el distrito local III de León, pero no hay duda, va para adelante.

El Comité Directivo Estatal del PAN informó puntualmente del registro de cada aspirante primero para las alcaldías y luego para las diputaciones locales, pero no lo hizo sobre el de Ayala (ni lo mencionó y mucho menos una fotografía del acto).

Eso sí, el Secretario hizo su registro, el único en ese distrito del que hoy es diputada local quien será la candidata del PAN a la alcaldía, Alejandra Gutiérrez Campos.

El ex Alcalde leonés será candidato y el Coordinador de la bancada azul. Punto.

Que lo de no informar fue idea de un colaborador del Secretario, que para no jalar reflectores. AM adelantó a mediados de diciembre su salida de la cual se le preguntó directamente cuando asistió a un evento de graduación de cadetes en León, pero no quiso emitir comentarios, “hoy sigo como Secretario”, dijo esa vez.

También está firme que la estafeta la tome la diputada local Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien amagó con registrarse como aspirante por la candidatura en León pero que de última hora se sumó y acudió al registro de Ale Gutiérrez.

De lo que todavía no hay certeza es la fecha en que se dará el relevo. La Comisión Permanente del PAN tiene hasta el 5 de febrero para aprobar y enviar sus propuestas de candidatos a la Permanente Nacional para su ratificación.

El registro de candidaturas a diputaciones por mayoría relativa serán del 4 al 10 de abril. Las campañas para diputaciones locales y alcaldías arrancan el 20 de abril.

Así que no hay prisa de que renuncie en lo inmediato Ayala, ni los otros funcionarios que se van. Aunque tampoco tiene caso de llevarlo hasta esos tiempos. Veremos.

Huecos en el gabinete

Las campañas abren otros huecos en el gabinete ampliado del Gobernador.

Son cuatro los que se apuntaron para ser candidatos (y seguro lo serán) del PAN:

-Isaac Noé Piña Valdivia, director general de la Comisión del Deporte (CODE) desde el sexenio anterior, quien tendrá su primera experiencia en campaña a un cargo público y no será nada sencilla, arrebatar la Alcaldía de Salamanca a Morena.

-Angélica Casillas Martínez, directora general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), va por la diputación local del distrito I de Dolores Hidalgo. Ya fue legisladora local en el periodo 2015-2018, titular de la CEA en varios momentos y Directora General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).

-José Alfonso Borja Pimentel, director general del DIF Estatal, quiere ser diputado por el distrito XIX con cabecera en Jaral del Progreso. Poncho ya fue Alcalde de ese municipio y Director del Sistema DIF con Miguel Márquez y con Diego Sinhue.

-Karina Padilla Ávila, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) va por su revancha en el distrito local XIV de Salamanca, el único que perdió el PAN en la elección del 2018 frente a la coalición Morena-PT-PES.

Los cuatro actuales funcionarios no irán a aventuras electorales nada sencillas.

En Salamanca, aún y con el desgaste de la Administración Municipal que encabeza Beatriz Hernández, Morena dará la batalla. El PRI y el PRD van juntos ahí y, aunque no le fue bien, repite en busca de mejores números la tricolor Coral Valencia. Además de los aspirantes independientes si es que consiguen estar en la boleta.

Angélica y Poncho ya han ganado campañas pero esta vez buscarán el voto en municipios que son gobernados por el PRI (Dolores Hidalgo y Jaral del Progreso).

De los nombres que lleguen a sustituir a estos funcionarios no hay noticias aún. Lo cierto es que necesitarán de buenos administradores pues se trata de cuatro áreas que sufrieron recortes presupuestales para el 2021 respecto a lo asignado en 2020.

Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se le aprobaron $745.6 millones, en 2020 fueron $1,167 millones. Para CODE son $121.9 millones contra los $224.7 mdp de un año antes. A la CEA $292.8 millones cuando venía de un presupuesto de $426.5 millones. Y a la PAOT $45.3 millones frente a $55.2 millones en el 2020.

Aquí pudieran no terminar las bajas en el equipo del Gobernador. Suena con fuerza que la titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la abogada leonesa María Teresa Palomino Ramos, está considerada por su partido, que es el PRI, como una aspirante para el distrito 06 federal.

Palomino, exregidora del PRI (2006-2009), fue sumada en mayo del 2019 al equipo del DIF Estatal. Después esta Procuraduría se constituyó como un órgano autónomo que para el 2021 ejercerá un presupuesto de 83.9 millones de pesos.

Rebelión de comerciantes

La prohibición del Gobierno Municipal de Celaya para que comerciantes populares se instalen para la venta del Día de Reyes podría acarrear un nuevo problema a la administración de Elvira Paniagua.

Luego de que la autoridad abriera la puerta a la posibilidad de que los comerciantes pudieran instalarse, el martes pasado se les notificó que no habría autorización.

El dirigente de la Unión Adolfo López Mateos, Carlos Palacios de la Cruz dijo, un día después, que estaban evaluando colocarse por la fuerza, asegurando que no hay equidad en las restricciones del semáforo estatal.

Dicen los que saben que desde el Gobierno Municipal sabían que si no se les autorizaba instalarse a los comerciantes ellos lo harían por la fuerza, situación que preocupa al gabinete encabezado por Elvira Paniagua.

Hay que ser claros, en las últimas administraciones municipales se les ha empoderado a las uniones de comerciantes con un objetivo meramente electoral.

Durante gran parte de la contingencia sanitaria, el Gobierno Municipal ha sido condescendiente con el comercio popular en Celaya donde tianguis y mercados han relajado por completo las medidas de prevención.

Sin embargo, ahora Elvira Paniagua no tiene nada que perder de cara a las próximas elecciones luego de la postulación de Javier Mendoza Márquez como único aspirante a la precandidatura del PAN a la alcaldía de Celaya.

Con todo eso, ahora los comerciantes tienen la sartén por el mango, saben que si se instalan, difícilmente serán removidos.

PRI, registros

Este lunes 4 desfilarán en la sede del PRI Estatal, en Paseo de la Presa, los aspirantes a las candidaturas para las alcaldías y diputaciones locales. Es la fecha para los registros formales.

En León está perfilado que el candidato será el joven dirigente municipal, Juan Pablo López Marún, ex gerente estatal de Telecomm en el sexenio peñista.

En Celaya entrará al quite el ex dirigente estatal y ex diputado local, Javier Contreras Ramírez. En Guanajuato capital otra vez el ex alcalde Édgar Castro Cerrillo. Lo mismo en San Miguel de Allende regresa por sus fueros Mauricio Trejo que tendrá un bonito agarrón con el actual alcalde panista Luis Alberto Villarreal.

En San Francisco del Rincón va por la reelección el alcalde Javier Casillas.

En Irapuato es donde el PRI está batallando por un gallo a la Alcaldía. El empresario Eduardo Nieto dijo gracias pero no. Sus mejores cartas, que son mujeres, no van. Yulma Rocha buscará un distrito local y Arcelia González ya fue electa magistrada.

La corriente ‘gerardista’ denominada Movimiento al Rescate de Guanajuato (quienes dirigieron al PRI y antes que rescatarlo lo hundieron más), en la que están Armando Uribe Valle, Rafael García del Horno, Agustín Marmolejo y otros, dicen que ellos no participarán en el ‘dedazo’ de las candidaturas. Las mismas grillas de siempre...