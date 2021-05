Violencia y campañas

Crimen y elecciones

En nuestro estado en donde el crimen organizado sentó sus reales, aún sorprende que ataquen a candidatos.

Lo sucedido en Moroleón es un desafío más del crimen al Gobierno.

El proceso electoral resultó ser un escenario para que los cárteles que pelean territorio en Guanajuato (Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación), muestren su fuerza.

El pasado martes, alrededor de las 6 de la tarde llegaron a un mitin con decenas de personas en la colonia popular La Manguita en el que estaba la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía, Alma Rosa Barragán, la mataron, y huyeron.

Se dijo que cámaras de seguridad captaron la camioneta en la que escaparon. Hasta hoy el móvil del crimen es un misterio y ni rastro todavía de los responsables.

La clase política nacional y estatal, desde el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el jefe nacional de MC, Clemente Castañeda (en rueda de prensa desde León), condenaron el asesinato de Alma Rosa, expresaron sus condolencias y urgieron a su esclarecimiento. Pero ninguno acompañó a la familia a darle la despedida.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, también Diego y Clemente, dicen que el responsable del asesinato es el crimen organizado, que quiere desestabilizar. ¡Qué novedad!

Hasta ayer 12 candidatos a cargos públicos locales cuentan con protección personal proporcionada por Gobierno del Estado para hacer campaña.

La primera advertencia de violencia durante el proceso electoral la tuvimos el 12 de enero con el asesinato del diputado local del PAN, Juan Antonio Acosta Cano. Era de mañana en la Zona Centro de Juventino Rosas, cuando Juan Antonio salió a hacer ejercicio. El ex Alcalde iba a ser el candidato del PAN a la Presidencia.

Por ese hecho se informó el 9 de abril de la detención de un presunto implicado. En el operativo se detuvo también al director de Tránsito Municipal, Juan Carlos Jiménez Badillo, de quien la Fiscalía del Estado dijo que estaba involucrado.

El segundo asesinato fue contra Alejandro Galicia Juárez, candidato a regidor en la planilla del PRD en Apaseo el Grande, el 30 de marzo. Del crimen no hay detenidos.

Y en Moroleón, antes del terrible ataque contra la candidata, el 17 de mayo el expresidente municipal, Juan Manuel Guzmán, candidato de la coalición PRI-PRD a la diputación local del distrito XX (Moroleón, Uriangato y Yuriria) fue atacado mientras circulaba en su camioneta. Salió ileso. Tampoco hubo detenidos.

El analista en temas de política y seguridad pública, David Saucedo, señala que “en la narcodemocracia de Guanajuato hay cuando menos 11 narcocandidatos a lo largo y ancho del estado (tres del PRI, tres de Morena, dos del PAN, 1 de Nueva Alianza, 1 del PRD y 1 del Verde), que reciben apoyo de cárteles, quienes a su vez dan despensas, movilizan a simpatizantes e intimida a candidatos rivales”.

No es la primera vez

En mayo del 2018, la violencia empañó también la campaña con el ataque directo en contra del candidato de Morena en Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre. Ese hecho, como muchos otros homicidios en Guanajuato, tampoco ha sido resuelto.

Su esposa, Ma. del Carmen Ortiz, tomó su lugar de candidata y ganó. Hoy está en campaña aspirando a la elección consecutiva y su trienio ha estado marcado por el asesinato de una decena de colaboradores y el clamor de apoyo a las autoridades.

En junio del 2015 fue asesinado en su negocio (tenía una línea de autobuses que viajaba hacia los Estados Unidos), junto a dos personas más, el alcalde electo de Jerécuaro, Rogelio Sánchez Galán, postulado por el Partido Verde Ecologista. Ya había sido Alcalde en el trienio 2009-2012 pero postulado por Acción Nacional.

En marzo del 2016 se informó de la detención del presunto autor material. Fue todo lo que se supo. Del móvil del crimen y de los otros implicados ya jamás se dijo nada.

El reporte al 21 de mayo de la “Estrategia de Protección en el Contexto Electoral” del Gobierno federal a nivel nacional iban 398 casos en seguimiento a candidatos (por amenazas, agresiones, homicidio, privación temporal de la libertad y otros).

El 54% de los casos atendidos los concentraban siete estados (Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero). En octavo Guanajuato con 20 casos.

Se había brindado protección a 148 candidatos por fuerzas federales y estatales.

En Guanajuato, como en muchas regiones del País, ser político es de alto riesgo.

Campañas en pausa

En Moroleón desde el pasado martes los candidatos no han vuelto a salir a la calle.

En la recta final del proceso electoral para definir quién ocupará la Presidencia Municipal de Moroleón prevalece la incertidumbre. A raíz del asesinato de Alma los demás contendientes decidieron suspender las campañas que terminan el día 2.

Los aspirantes a la alcaldía de Moroleón como Soco Ortega, de la coalición PRD – PRI; Grecia Pantoja, del PAN; Miguel Cortés, de Morena; Rocío García, del PVEM; Sol Zavala, del PT, han mostrado su solidaridad por los recientes acontecimientos que han manchado el proceso electoral y han suspendido todos sus campañas.

Hay rumores de que algunos de los candidatos no tendrán cierre de campaña, ni saldrán a mítines. Esperarán a los resultados que puedan obtener el 6 de junio.

El viernes estaba convocado el debate del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que sería grabado para transmitirse hoy domingo 30, pero se canceló pues de los 7 candidatos solamente la del PT confirmó su asistencia.

Alma Rosa era una aspirante con posibilidades de triunfo para ser la primera mujer en la historia de Moroleón en convertirse en Presidenta Municipal. Congeniaba con la gente, les gustaba su trato y las propuestas que tenía como donar el sueldo público para construir un albergue para niños, impulsar la economía y el sector textil.

La candidata sustituta de MC será su hija, Alma Denisse Sánchez Barragán.

Grecia Pantoja, de Acción Nacional, y Miguel Cortés, ex panista quien contiende por Morena, son otros de los aspirantes que pelean por ganar la elección en Moroleón.

Se trata de un municipio que en 2015 y en 2018 ganó el PRD con Jorge Ortiz Ortega, quien esta elección dio el brinco al PAN del que es candidato a diputado local por el distrito XX, arropado por figuras como el ex gober Miguel Márquez.

Operadores azules

El PAN en muchas regiones de Guanajuato, y en particular en su joya que es León, tiene una estructura territorial aceitada desde hace tiempo para ganar elecciones.

Tampoco es un secreto que desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado el PAN-Gobierno tiene a sus principales operadores políticos.

Eso lo sabe Morena y por eso la dirigencia nacional y estatal ha cerrado filas con su candidato en León, Ricardo Sheffield Padilla, para denunciar el reparto de los “Vales Grandeza” por esta dependencia, acusando un uso electoral del programa social. Lo mismo de lo que el PAN señala a Morena pero con los apoyos federales.

Ya la autoridad dejó claro que hay jurisprudencia del INE de que los programas sociales no deben suspenderse con la veda electoral, lo que le resta a Morena es probar que efectivamente hay un condicionamiento en la entrega de Vales o bien que no se cumplen con las reglas de operación previstas para el programa.

El secretario Gerardo Morales Moncada, médico veterinario de Dolores Hidalgo, mantiene un bajo perfil, pero no así sus mandos que son piezas claves del PAN.

El subsecretario de Operación (desde donde se operan precisamente programas como el de Vales Grandeza), Aldo Márquez Becerra, es ahora candidato a diputado local por el distrito V de León. Su compañero de fórmula es Javier Torres, su relevo en la Sedeshu y hoy tiene licencia para coordinar campañas azules en el estado.

El subsecretario de Inversión, Gerardo Trujillo, fue presidente del PAN Guanajuato.

Y José Luis Manrique, ex seguidor de Sheffield (con quien rompió en 2018 cuando Ricardo decidió dejar al PAN) y actual subsecretario de Información y Programación, es candidato a la diputación local plurinominal en la posición uno, que muy probablemente no le alcance para entrar, pero es otro operador azul clave.

Todos ellos capitaneados por Charly Alcántara, jefe de gabinete del Gobernador.

En esos enroques es que se dio también el relevo en la Dirección de Desarrollo Social y Humano del Municipio de León el pasado 11 de marzo, llegó Silvia de Anda en lugar de Omar Hernández. La funcionaria era la coordinadora de la Sedeshu en León, cargo que antes ocupó el actual regidor por el PAN, Gilberto López.

Así se cierra el triángulo entre Municipio, Estado y Acción Nacional. No es algo nuevo, el PAN-Gobierno lo ha hecho así desde hace muchos años para ganar.

A quien vemos en el bando contrario de Morena en León, es a Martha Verónica Velásquez, quien fuera directora de Desarrollo Social y Humano en León desde noviembre del 2017 pero en el trienio que arrancó un año después no fue ratificada. Fue de las que pudo convencer de dar el brinco el diputado Raúl Márquez Albo.

Ese control azul teje lazos con comités de colonos, asociaciones civiles, gremios como el de taxistas, entre otros. Todos ellos motores aceitados para el día ‘D’.

Que sí, que no

Que sí y luego que siempre no, así se la vivió Richo Castro, candidato a la Presidencia Municipal de Irapuato por Redes Sociales Progresistas con el tema de su posible declinación.

Y es que hubo panistas que juraban que Richo ya se había rendido ante la candidata del PAN, Lorena Alfaro García, que de acuerdo con las últimas encuestas sigue como la favorita para ganar.

Pero tras tantos rumores, el aún candidato de RSP salió a decir que no era cierto, que seguía en la contienda y listo para la elección.

Lo que sí resultó cierto es que Richo no ha recibido suficientes recursos de la dirigencia estatal de Redes Sociales Progresistas y que eso ha impedido que sus propuestas lleguen a más gente.

Y a una semana de la jornada electoral ya poco se puede hacer y hasta se ve poco probable que logre colocar una regiduría en el próximo Ayuntamiento, como ocurrió en 2018 cuando fue candidato independiente.

En cambio, Manuel Bermúdez si le dio las gracias al Partido del Trabajo, candidato a Diputado Local por el distrito XI, quien denunció discriminación y falta de apoyo económico.

Para él, el hecho de tener discapacidad visual no fue impedimento para buscar este cargo, al cual no llegará porque declinó a favor de Susana Bermúdez, del PAN.

Dice que fue una Lupita quien lo discrimina al no darle atención durante su campaña, pues no le tomaba las llamadas y no mostró interés más que al principio.

Fuego amigo

A siete días de la elección, en Celaya el candidato del PAN parece no tener contrincante y todo indica que Javier Mendoza ganará la contienda.

Y es que, Morena, el único partido que tenía la posibilidad de competirle, gastó sus fuerzas en jaloneos internos y su campaña no más no pudo tomar fuerza.

Tal parece que Carmen Castrejón Mata, la candidata de Morena no ha logrado plantear al electorado sus propuestas, pues inició muy tarde y no se le conocen eventos relevantes de campaña.

Además, gran parte de la militancia se dividió cuando bajaron a Antonio Chaurand de la candidatura. La mayoría de los que conforman su planilla no apoyan a Castrejón Mata porque aseguran que no puede avalar la forma en cómo se llevó el proceso de designación y señalan que hubo irregularidades inexplicables.

El propio ex candidato ha declarado, en entrevista con otro ex aspirante de Morena, Jorge Acuña, que no la apoyarán pero sí a los candidatos a las diputaciones locales y federales. “No por la señora; yo no tengo nada en contra de la doctora Carmen, sino que no puedo avalar la forma en cómo se hizo este proceso, este cambio, hay cosas inexplicables, que no suenan transparentes ni claras y no lo podemos avalar”.

Además, dijo que Morena está formado por guanajuatenses congruentes y con ideales, pero que hay un grupo que llegó al partido por intereses personales, sin coincidencia ideológica, lo que ha provocado muchos problemas. También culpó del cambio de candidato en Celaya al dirigente estatal, Ernesto Prieto.