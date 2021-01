***Virus letal

Con los récords de 105 decesos por COVID-19 este viernes 8 de enero, y los 101 del día 6, los primeros ocho días de enero suman 473 muertos, lo que significa un 29% de incremento respecto a las 366 de los primeros ocho días de diciembre.

***Menos contagios

Por el contrario, los contagios registran una disminución en el arranque de año. De 4,578 registrados los primeros ocho días de diciembre a 3,718 esos días de enero. De cualquier manera son números de espanto para un rojo que no tiene hoy salida.

***¿Y la feria?

Ante el escenario de un plan de vacunación que va para largo, la posposición de la Feria Estatal León 2021 para fines de febrero o marzo sigue siendo una ilusión. Tal vez vaya siendo hora de que tomen la decisión de la cancelación ¿no cree usted?

***No a periodo

El penjamense senador Erandi Bermudez, como coordinador interino de la bancada del PAN, hizo un llamado a la Junta de Coordinación Política del Senado para aplazar el periodo extraordinario programado para el 15 de enero hasta que existan condiciones seguras ante la pandemia. Adelantan que, de darse, no asistirán.

*La agenda

Los senadores del PAN tienen programada su reunión plenaria para el día 31, y lo más seguro es que sea vía remota ante el riesgo de contagios. De ahí surgirá la agenda legislativa en temas como: salud, economía, seguridad, energía, corrupción.

*Contra autónomos

Otro tema importante en la agenda de la oposición será resistir a la intentona presidencial de que las dependencias del Gobierno absorban a órganos autónomos como el INAI, IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofoce).

*Hiperpresidencialismo

Erandi arremetió en contra de la propuesta: “Las ocurrencias de @lopezobrador hacen retroceder a México a las épocas del hiperpresidencialismo. Los órganos autónomos existen para evitar la concentración del poder y eso incomoda”, tuiteó.

*El coordinador

Luego de la renuncia de Mauricio Kuri a la Coordinación de la bancada del PAN, para buscar la candidatura a la gubernatura de Querétaro, se espera que en breve el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, nombre al pastor en el Senado.

*Alzan la mano

Tanto el oriundo de Pénjamo como la senadora leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso no ocultan que tienen la aspiración de coordinar la bancada. Aunque entre los 25 hay otros que dijeron yo tiempo atrás, como el veracruzano Julen Rentería.

***Bloque opositor

En la Cámara de Diputados PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, cerraron filas para rechazar una reforma legal que pretenda debilitar a los organismos autónomos.

*El retroceso

El coordinador panista, el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, opinó que “esta ocurrencia significaría un retroceso inadmisible para nuestra democracia, el ejercicio de los derechos humanos y la lucha contra la opacidad y la corrupción”.

***Michel, reunión

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado jueves 7 la secretaria de la Mesa Directiva, la diputada de San Francisco del Rincón, Karen Michel González, urgió una reunión de trabajo con el Secretario y Subsecretario de Salud. El motivo es para dar claridad al proceso de vacunación.

***Pandemia burocrática

La pandemia está pegando a buena parte de la administración municipal de Guanajuato capital, y no sólo por los funcionarios o empleados contagiados, sino aún a los sanos.

*Se contagió

El jueves, le dieron el resultado positivo a Covid-19 a la secretaria del tesorero Juan Antonio Valdés Fonseca, así que ayer ya no fue a trabajar. Esta detección se hizo como parte de las 1,600 pruebas que se están aplicando desde el martes a todos los empleados municipales.

*¿Quién podrá ayudarme?

Lo malo fue que el virus no sólo afectó a la secretaria, sino también a su jefe, porque ante su ausencia, desde ayer por la mañana Valdés Fonseca tuvo que tomar su lugar y sustituirla en su puesto.

*Doble chamba

Se sentó en el escritorio de su secretaria y asumió sus funciones: desde recibir oficios y notificaciones, contestar el teléfono y demás tareas. Porque su otro colaborador estaba en la calle haciendo otros encargos. Claro, además de sus responsabilidades como Tesorero.

*Nadie sobra

Cuando se le planteó por qué no solicita otra persona de otra área para que lo ayude temporalmente, respondió que no es necesario, porque él no tiene empacho en ser su propia secretaria y porque otras áreas necesitan a su personal.

Son válidas credenciales

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que 4.5 millones de ciudadanos con credenciales para votar 2019 y 2020 podrán utilizarlas en la elección del 6 de junio. “El Consejo General del INE aprobó un acuerdo y resolvió que las credenciales que vencían el 31 de diciembre de 2019 o 31 de diciembre de 2020, son válidas para participar el día de las elecciones del 6 de junio”, recordó en un comunicado el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes. En tanto que para quienes perdieron la credencial podrán solicitar la reimpresión a partir del 11 de febrero y hasta el 25 de mayo en los Módulos de Atención Ciudadana y recogerla hasta el 4 de junio, dos días antes de la Jornada Electoral.

