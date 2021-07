Actitudes para vivir con pasión y entusiasmo

¡Saludos entusiastas! Me agrada iniciar la columna con esta frase que estoy copiando de la portada del libro: “Solo se vive una vez, pero una vez es suficiente si se hace bien”. Debemos agradecer a la editorial Plataforma Actual, que ha atinadamente seleccionado autores que han resultado ser exitosos en los temas que han escrito. Victor Küppers, el autor de este libro ha logrado que se edite 16 veces. Los lectores lo han hecho famoso. La mayor parte de ellos le han agradecido por haber desarrollado este fascinante tema: Vivir la vida con sentido. Don Victor atinadamente nos señala que son las ACTITUDES las que hay que educar y vivir para que vivamos con pasión y entusiasmo porque solo se vive una sola vez. ¿Qué pretende este libro? “Pretende hacerte pensar sobre el sentido de la vida de forma amena y clara, para ordenar ideas, para priorizar, para ayudarte a tomar decisiones. Con un enfoque cercano y práctico. Valoramos a las personas por su manera de ser. POR SUS ACTITUDES, no tanto por sus conocimientos, o por sus títulos o su experiencia. No nos aprecian por lo que tenemos, nos aprecian cómo somos. Este libro te ayudará a darte cuenta de que lo más importante en la vida es que es lo más importante sea lo más importante, que entendamos que la necesidad debe centrarse en luchar y no en llorar, de hacer y no de quejarte, de cómo desarrollar la alegría y el entusiasmo y de recuperar valores como la amabilidad, el agradecimiento, la generosidad, la perseverancia o la integridad. En definitiva, el libro, este libro, va a tratar la importancia de los valores, de las virtudes y de las ACTITUDES con los cuáles debemos ir viviendo la vida, porque ser grande es una manera de ser. Te presento cuatro comentarios de personas que están ocupando puestos elevados en sus empresas: “Es brillante, divertido, sencillo, práctico, sabio y útil, ¡muy útil! ¡incita a la acción!”. “En este libro Victor plasma con una tremenda habilidad conceptos fundamentales como la actitud, el compromiso y la necesidad de ser coherente entre los valores personales y profesionales”. “Mi experiencia me ha enseñado que lo que realmente diferencia a las personas es su actitud y su manera de ser. Victor nos anima de manera espectacular a adoptar una actitud entusiasta, alegre y valiente ante la vida”. “Este es un fantástico libro para darte cuenta de que la vida sí que tiene sentido, ayuda a reflexionar y valorar lo maravilloso que puede ser vivir la vida con sentido siendo mejor”. Leamos la siguiente cita del escritor ruso famosísimo literato que dejó escrito: “Hay muchos tipos de conocimientos, pero hay uno que es mucho más importante que los demás, el conocimiento de cómo aprender a vivir; y ese conocimiento, muchas veces, se menosprecia”. Leon Tolstoi. El libro inicia con un resumen dirigido a los estresados que casi siempre son impacientes, quienes muchas veces dicen que no tienen tiempo para leer, que quisieran solamente que se les entregue rápidamente la esencia del libro. Mi intensión es que descubramos la importancia sobre las actitudes positivas. Esas actitudes nos ayudarán a mejorar como personas y que nuestros propósitos no se queden solamente en propósitos sin llegar a realizarlos. También tratará sobre la alegría que deben ser siempre en el interior de la persona y no en causas externas. Hay una alegría más profunda estable y segura que debe nacer de lo más profundo de uno mismo cuando las actitudes son las correctas. ¡Tantos temas que se quedan escondidos en el libro! Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico es una ecuación: “V=(C+H)XA, donde V= a tu vida, C= a conocimientos, H= habilidades, A= es tu actitud. Interprétala. Felicidades.

Editorial: Plataforma Actual

Precio: $450

Autor: Victor Küppers

Título: Vivir la vida con sentido

Capturista: Mónica Caballero