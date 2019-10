Volvamos al principio

Eran los años 80´s, México estaba en crisis, yo estaba como Director de sistemas en IEM Westinghouse y vino un gringo a apoyar sugiriendo: “Back to basics”.

R- Guarraguauuu, mi Santias, ahora vamos a escribir bilingüe.

S- Ya lo hacemos mi Rufo, tú con tus ladridos, yo con mi perfecto español, pero no, no le voy a entrar al inglés, solo recordé el consejo de aquel norteamericano, que nos recomendó: “Back to basics”, volvamos a lo básico, al principio; y así lo hicimos, ¡y resultó!; los problemas que teníamos en el manejo de información y los sistemas de control se fueron corrigiendo y terminaron desapareciendo. Hoy, con mi México patas pa´ arriba, con Guanajuato sufriendo y con Celaya en un caos de falta de autoridad, creo que es el momento de regresar a la básico, al principio, a donde perdimos del rumbo de una sociedad civilizada, para caer en la crisis de gobernabilidad que nos impide vivir en paz.

R- Auuu, ¿y cómo sugieres que hagamos eso, mi Santias?

S- Regresando a la convivencia con valores comunitarios, en donde tus problemas son mis problemas y si puedo, te ayudo, porque sé que en caso contrario tú me ayudarías.

R- Grrr, ¿así de sencillo?...

S- ¡No!, no es así de sencillo, también tenemos que reformar el modelo educativo, institucional y en casa, pero es un inicio. Hubo un México en donde los vecinos nos conocíamos y nos apoyábamos, en donde todos sabíamos nuestro origen y el de nuestras familias y consecuentemente vivíamos unidos. Hoy, con el mentado consumismo, fomentado a lo pendejo por la publicidad y las políticas economicistas de gobernantes que no ven más allá de sus narices, y de su sexenio, con un modelo socio económico fundamentado en la premisa de que: “Tu pérdida es mi ganancia”, en donde bajo el concepto de “competitividad” el objetivo central se vuelve destruir a mi competidor, nos hemos alejado de nuestra naturaleza projimal, olvidando que somos seres sociales, no porque seamos todopoderosos, sino por los contrario, porque al ser vulnerables individualmente entendimos que la única manera de sobrevivir es trabajando juntos, en equipo, viviendo en sociedad, con nuestras diferencias ¡Sí!, pero también con cosas comunes que nos unen, como el patriotismo, el amor a México que nos da identidad y la conciencia de que unidos nos va mejor.

R- Auuu, ¿de verdad crees que funcione, mi Santias?, llevan muchos años enseñando en las escuelas como ganar para que otros pierdan, muchos años de creer que jodiendo al prójimo te va mejor, muchos años enseñando que lo que vale es tener, no ser; muchos años donde su dios es el dinero, y por ese dios sacrifican a empleados y obreros y abusan de quienes no pueden defenderse; y lo peor, justificando el abuso y el agandalle con argumentos idiotas, como que el pueblo es flojo y apático; cuando el incentivo para trabajar, que es la justicia social y laboral fue prostituido por le mismito sistema. ¿No me crees?, checa cuantas empresas utilizan el subterfugio del “outsourcing” (simulación de contrato por terceros, para privar de derechos a los trabajadores) para que los trabajadores no adquieran sus justos derechos y peor aún, échale un ojo a los trabajadores que tienen por “honorarios” en los gobiernos de los tres niveles, para evitar derechos y compromisos y para evitar el justo derecho a sindicalizarse o simplemente, para ahorrarse unos pesos en prestaciones, a cambio de la angustia de familias que por esos subterfugios tramposos viven pendiendo de un hilo, cruzando los dedos para no enfermarse o esperando no ser despedidos porque a un jefe se le ocurrió hacer un ahorro administrativo o darle el trabajo a un amigo, correligionario o compadre.

S- De eso se trata: “Volver al principio”, mi Rufo, de regresar el punto donde perdimos el camino y dejamos de ser una sociedad de personas para convertirnos en una sociedad de cosas, de ganancias, de votos; es decir, regresar al punto donde dejamos de ser una sociedad de humanos, que viven como humanos y por sentido común e instinto se preocupa de los humanos… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión

Escritor y soñador