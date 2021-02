¿Y el dinero de SAPAL?

Ausencia de claridad en la administración municipal. Lo que salta a la vista.

De pronto, al abrir los diarios del día ocho de este mes, me topo con una publicidad que impone reflexión. Reza: "Gracias al pago de tu predial mejores servicios de agua potable".

En primer término debemos felicitar a los conciudadanos y las conciudadanas que a pesar de las limitaciones económicas que impone la pandemia, hacen un esfuerzo por cumplir prontamente esos compromisos fiscales a efecto de que el Honorable Ayuntamiento no frene sus acciones.

Empero valdría la pena que se nos ilustrara en qué sentido se van a mejorar esos servicios, si habrá ampliación de la red y hasta dónde su nuevo alcance, qué colonias ahora marginadas lograrán ya disfrutar de tal surtido y en qué plazos. Parece pertinente que el dato resulte claro y completo para que se adviertan los alcances del esfuerzo que hacen los contribuyentes y, por supuesto, que sea justificada esa que se denomina armonía, entre pueblo y gobierno.

De la misma forma resulta pertinente que la tesorería leonesa ilustre respecto a los dígitos de la erogación para este beneficio o sea ¿cuántos millones de pesos van a ir a Sapal?, porque, se entiende que es el organismo que opera dichas acciones.

Y lo más importante como acto de justicia y apego a la verdad resultará la aclaración de por qué mientras Sapal tiene en bancos -sudando el sueño de los injustos-, miles de millones de pesos, el Honorable deriva parte importante del ingreso predial a una labor que fue descentralizada desde tiempo atrás.

Este promocional, quiérase que no, demuestra con nitidez la urgencia de que el manejo de esa empresa vuelva ya, plenamente, al seno del Ayuntamiento. Con una acción de tal alcance todos saldríamos ganando porque se evitarían no solamente enredos como el que dio pie a esta reflexión sino hasta abusos, rapiñas y manejos turbios que Sapal descentralizado ha padecido.

No, nadie vaya a creer que lo antes dicho descalifica a cuantos, ellos y ellas, forman el Consejo, hay allí, sin duda gente honorable, empero los maniobreros no han faltado para enturbiar algunas importantes funciones de esa empresa. Repetir aquí y ahora, con pelos y señales, tales atrocidades, resultaría extenso y desvirtuaría el fondo de nuestro comentario, además que los hechos y datos sucios son del dominio público, no de ahora, con el lamento y agravante de que las excusas han podido más que la razón.

Simplemente recordemos que hasta este momento lo sucedido en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con saldo de vidas, no ha sido aclarado. Hubo de entrar la Fiscalía del Estado para que se esclarezcan los hechos a fin de deslindar responsabilidades.

Se ha repetido que los deudos de quienes fallecieron ya recibieron lo correspondiente al seguro que les corresponde. Eso puede ser cierto, empero no se ha esclarecido cuantos y quienes en sus funciones omisas fueron los culpables de tal y tan lamentable suceso.

Pero además se ha demostrado, por parte de personas ilustradas y conocedoras de verdad, que esa planta opera con serias, muy serias deficiencias. ¿Qué se espera para ponerla en orden estructural, humana y químicamente hablando?

Ya lo hemos comentado: el tema es un excelente bocado político para la campaña que ya llegó.

Nota marginal: Tengo tres días sin agua. Hablé a donde se debe. Me aclararon que no es por falta de pago. Se va a investigar la causa. Si necesitan la lámpara de Diógenes, pueden pedirla en el Palacio Municipal. Con ella el City Manager, que se fue sin gloria y menos con pena, se encontró a sí mismo y el Honorable la utilizó para el hallazgo de un sustituto experto en oftalmología. Esperemos mejores resultados.