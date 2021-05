“Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía…”

En los últimos años, los mexicanos han podido atestiguar las manifestaciones de reclamo y protesta de las mujeres. Algunas de estas manifestaciones han sido pacíficas, otras violentas, pero todas demandan libertad, respeto e igualdad.

Si hablamos de feminismo, es hablar de un mundo que tenga las condiciones de igualdad de oportunidades y libertad para que las mujeres puedan decidir si quieren embarazarse o no, ser profesionistas o amas de casa, cómo vestirse o desvestirse, que el hombre no les dicte la moda y que las religiones no les obligue a cubrirse con el velo de la vergüenza y negación de su cuerpo. Ellas quieren decidir y vivir su sexualidad libremente, sin acoso y sin ser violadas o muertas. En Occidente, la religión estigmatizó desde siempre el cuerpo de la mujer al señalarlo como algo prohibido. Debido a lo anterior, nos dicen que los órganos sexuales son “pecaminosos” y deben taparse y esconderse.

La mujer tiene siglos peleando por su emancipación y la igualdad de género; y, tal vez, sin saberlo, el arte ha sido un vehículo poderoso para iniciar ese largo camino hacia la libertad, que no acaba de terminar. En la Olympia de Manet se puede apreciar la recámara de una deseosa prostituta, un desnudo absoluto sin disimulos, que dice adiós al velo de la hipocresía, siempre ocultada. Así, el desnudo femenino accede al rango de excelencia; Goya enfrenta a la Inquisición desnudando en su pintura a la amante del amante de la reina.

En México, un ejemplo de la vergüenza y discriminación del cuerpo de la mujer, de parte de las llamadas “buenas conciencias de la gente decente,” fue el escándalo en torno a una de las obras escultóricas más representativas del arte mexicano. La obra fue inaugurada el 10 de octubre de 1942 y desde ese momento se ganó el afecto del pueblo, que la llamó La Diana Cazadora; pero, también se ganó las críticas de los sectores más recalcitrantes y retrógrados de México, la consideraban una impudicia lujuriosa.

Fue tal el paroxismo de los mojigatos, que colocaron ropa interior sobre la escultura. Como respuesta, doña Soledad, esposa del presidente Ávila Camacho, le ordenó a Juan Fernando Olaguíbel, el escultor de la Diana, ponerle un taparrabos de bronce. Pero, para las Olimpiadas de México 1968, el entonces regente Alfonso Corona del Rosal, consideró que la tanga de la diosa iba a hacer lucir ridículos y oscurantistas a los mexicanos ante el mundo y le solicitó a Olaguíbel descubrir la intimidad de la extraordinaria belleza.

Entonces, se mantenían imbatibles las nociones machistas de virginidad y sumisión de la mujer, así como el tabú del sexo. Aunque, claro, para los hombres había lugares, como el legendario burdel de la Bandida, Graciela Olmos, a donde concurría furtivamente la supuesta “gente decente,” políticos y grandes empresarios, a dar rienda suelta a sus fantasías, con sus putas preferidas, acompañados de buenas bebidas y los lucrativos negocios que ahí se enganchaban.

Así las cosas, era tal la opresión a la mujer, que el nombre de la modelo de La Diana fue un secreto muy bien guardado durante 50 años, debido a las posibles represalias y estigmatizaciones sociales de las buenas conciencias. Al tiempo andando, no fue sino hasta 1995, cuando el ingeniero Jorge Díaz Serrano, ex director general de Pemex y su esposa Helvia Martínez, guanajuatense por madre, revelaron a los medios el secreto del nombre de la modelo: Ella, a sus dieciséis, años había posado desnuda para Olaguíbel para encarnar a la diosa Artemisa, hija de Júpiter y hermana gemela de Apolo: era la esposa de Díaz Serrano.

¿En Guanajuato, podría erigirse un monumento al desnudo femenino, a la belleza, a la libertad de la mujer, como el de La Diana Cazadora? Otra Diana de suculenta desnudez, de voluptuosas caderas que desvele los sueños de quienes la admiren; pero también, que arrebate la tranquilidad de aquellos oscuros conservadores, que se dan golpes de pecho y son hipócritas liberales de noche.

Ante la belleza del desnudo femenino, se ruborizarían, se agacharían y se irán de lado y solo de reojo se atreverían a mirar la erótica intimidad de la perfección femenina… Esos conservadores han estigmatizado a la mujer, aplauden que castiguen a la que aborte con una pena de treinta años y al violador con solo tres años de prisión, son los que arrancan de los libros de biología las páginas donde aparecen los dibujos del cuerpo humano para la educación sexual.

Para corregir tantos siglos de influencia oscurantista y machismo contra la mujer, es condición sine qua non recibir una educación liberadora, desde la base, en la casa y en la escuela, sustentada en ideas, que no en creencias, que erradiquen el asfixiante pensamiento religioso de valores misóginos, para poder eliminar este estigma. Es necesario educar a los niños y niñas, desde las edades más tempranas, en una cultura de respeto e igualdad de derechos a la mujer, reconociendo su diferencia biológica. México necesita de muchos monumentos de dianas cazadoras. “Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía…”

alejandropohls@prodigy.net.mx