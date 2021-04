¿Y la vacuna Apá?

“Carencia social generalizada, igual a pobreza”. Convicción general

Ante un bien que resulta necesario pero es escaso, las clases sociales prácticamente desaparecen. Si no hay agua potable suficiente el limitarse se impone para todo mundo, como que si la leche es poca, "al niño le toca", se decía en tiempos de Echeverría, aquel Presidente de la República "izquierdista" de pacotilla o sea nada más por presumir, pero que carecía de una formación socialista o de plano marxista.

Baste ese ejemplo para entender que un recurso como la vacuna contra Covid 19, que ha llegado a cuentagotas del extranjero, a todos nos iguala. No hay ricos, clase mediera, todos quedamos en la tabla rasa o sea que somos pobres, iguales por no tenerla.

Claro que habrá quien brinque el charco o la frontera para irse a inyectar el antídoto al extranjero pero eso, en realidad de verdad, es tan mínimo numéricamente hablando que carece de significado.

Todos quedamos, por lo tanto, en la pobrería, la inopia, a la espera de que llegue la hora buena.

En este punto y hay urgencia de señalarlo con la máxima y nada oculta claridad: respecto a la distribución de la inyección preventiva, se ha practicado un manejo no solamente equivocado sino político.

Lo anterior salta a la vista en tanto al sector salud en conjunto, todo:médicos y doctoras, enfermeros y enfermeras, camilleros y hasta ambulantes, galenos que dan consulta particular a pesar del riesgo y dentistas que no niegan asistencia, no han sido considerados para la elemental y primaria protección.

Se puede insistir y argumentar que no hay vacuna suficiente. Eso es una verdad palmaria, pero la realidad apunta a que la estrategia oficial va por una senda de interés preñada de mezquindad.

Quien lo dude vea datos que ilustran al respecto: en León, que es una ciudad de las tres más pobladas de México, apenas se anuncia la proximidad de mediana dotación, en tanto que otras regiones con la misma carga poblacional, ya han sido atendidas en mediana o regular proporción.

Esa estrategia federal o digamos franca discriminación no tiene una explicación lógica humanamente hablando. La tiene, sí y eso lo entiende el más lerdo, porque se pretende acercar la vacunación en una zona con gobierno panista, al 6 de junio, día del evento electoral.

Anteriormente, no el pueblo todo sino los sectores que en gran medida eran manipulados políticamente, para sus manifestaciones artificiosas o de coreografía, no se diga el primero de septiembre, día del Informe del Ejecutivo Federal, lucían la frase: ¡Gracias, Señor Presidente!, pues ahora en esa reminiscencia del pasado, es claro que con la vacuna se busca tal agradecimiento. Promovido con sutileza y oportunidad a efecto que se manifieste en las urnas.

Esa manipulación, con un bien humanamente urgente, resulta a la luz de la justicia, totalmente reprobable, condenable, digámoslo con toda claridad.

Quien pretenda desmentir lo que la realidad muestra tendrá que hacer malabares verbalistas con ofensa a la verdad que está desnuda y a la vista de todos.

El otro factor que se maneja desde las candidaturas oficiales o sea de Morena, es el imperativo y hasta procaz, que va desde el lenguaje hasta la prepotencia de algunos candidatos. Fórmula utilizada, no de ahora sino de siempre, por quienes creen que la estulticia política es eterna y da abundantes frutos.