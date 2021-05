¿Y las planillas "Amá"?

Algo que no es, puede ser". Lógica menor.

Los debates que hemos visto u oído, nos aproximan a una cierta realidad. No, de ninguna manera se puede decir que están mal; por el contrario, ayudan a los electores a analizar, diferenciar y decidir. Si algo falta, como dicen del pulque sus exaltadores: "un puntito para ser carne". El tiempo, la cultura y experiencia ayudarán.

Por lo pronto la metodología avanza en positivo y para llevarla a una mejor utilidad convendría que en esas confrontaciones se dijera e ilustrara que los alcaldes o alcaldesas no van solos sino que llevan un equipo, llamado planilla o sea con quienes, de ganar, se va a ejercer el poder, además de sumar los representantes o miembros de otros partidos que por porcentaje formarán el Honorable.

Explico esta realidad con cierta anécdota: un alcalde panista, leonés, a dos días de haber tomado el cargo, comentó con un su primo: "vamos a ver cómo nos va, ya que de todos mis colaboradores, únicamente me permitieron nombrar a dos". La pregunta que salta de inmediato es obvia: ¿quién o quiénes se los impusieron?.

Dejemos para la historia ese esclarecimiento. Por ahora es muy urgente precisar que el equipo que lleva quien gana, importa por sus conocimientos, antecedentes doctrinarios y prácticos, honradez, junto con la capacidad para el diálogo y la discusión temática y por supuesto problemática que se dan en el seno del Ayuntamiento.

A los aspirantes a alcaldes, hombres y mujeres, nadie les ha preguntado cómo seleccionaron o configuraron su planilla, quién les sugirió personas, les dijo que llamaran a fulano aunque tuviera otro color y antecedentes bárbaros, sin la menor coincidencia ni partidaria y mucho menos doctrinaria o siquiera esquemática

Y llego al fondo de la cuestión: en los debates debieran al menos en una referencia o esquema gráfico, mostrar los aspirantes a las alcaldías, sus planillas.

Quien diga que eso no se hace en ninguna parte del mundo, me va a obligar a sostener que "el hecho que no sea, no quiere decir que no pueda ser".

Aquí, en este proceso, acaba de ocurrir un hecho por demás curioso e ilustrativo: al doctor en derecho, Ricardo Sheffield Padilla, aspirante por Morena a la Alcaldïa, se le bajaron de la planilla, no de buenas a primeras, como se dice vulgarmente, sino de repente, ocho personas a quienes, por supuesto repuso rápidamente. Al respecto, como mera ilustración, sería sano para el proceso democrático, saber, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, la razón o motivos de tal renuncia. Dejan la puerta abierta a la inquietud pues cualquiera puede suponer que si ahora no se entendieron, ya en el supuesto ejercicio del poder municipal cada quien jalaría por su lado.

Y el otro detalle que no se puede soslayar es ilustrarnos si al reponer los ocho de la planilla, los sustitutos son superiores y en cuál de los sentidos, que quienes se bajaron.

Eso queda en el limbo político y en nada les ayuda a los votantes para que el 6 de Junio, que ya está aquí, emitan un sufragio razonado, ilustrado y responsable.

Otro punto para que nos ilustremos los ciudadanos@ comunes, (no, nunca corrientes), es el temor que no pocos gobernantes le tienen a eso que se denomina "pluralidad", o sea a confrontar lo que piensan con cuanto entienden, suponen o plantean los demás.

Tan lo anterior es verdad que anteriormente en los ayuntamientos de Guanajuato, el Contralor o contralora se nombraba por la primera minoría.. El afán de "agandalle", hizo que se impusiera la norma de que el Alcalde o la alcaldesa que gana haga tal nombramiento.

¿Y la democracia, "Amá"?. "Bien, muy bien", le podrá responder una persona con mente totalizadora, a su hijita que vaya a votar por primera vez y quiera entrar a los túneles en donde muchos esconden verdades para desfigurar injustamente a la democracia.