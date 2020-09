¿Y los demás partidos?

Las dos semanas anteriores hablé sobre los posibles candidatos del PAN y de MORENA a la presidencia municipal de Celaya, pero ¿qué pasa con los demás partidos? Aunque no se ve posible que puedan dar el campanazo y obtener un triunfo, algunos tendrán participación en la conformación del próximo Ayuntamiento.

En el PRI al parecer el candidato será Rodolfo Segura. El otrora regidor y excandidato a diputado local y federal tratará de que el partido conserve por lo menos un regidor.

En Movimiento Ciudadano los astros se alinean para que el candidato sea el empresario constructor Emilio Cabrera. Cabrera tiene ya la bendición del diputado local Jaime Hernández Centeno y del líder moral nacional Dante Delgado. Me informan que contará con apoyos importantes. Será una campaña seria.

El partido Verde irá solo y falta que confirmen a su abanderado. Tengo información al respecto, pero no estoy autorizado para revelar el nombre, que seguramente en breve será dado a conocer.

En el PRD o lo que queda de él no se vislumbra quien lo pueda abanderar. No me parece descabellado que se presente en alianza, pero ¿qué podrían aportar los amarillos si casi han desaparecido de la ciudad?

El PT seguramente acompañará a MORENA y en caso de que los Tribunales reviertan la decisión del INE respecto al partido México Libre, el candidato sería Manuel Pérez Sandi.

El perfil independiente podría surgir de Alianza Ciudadana, a la espera de nombres, aunque suena el ex regidor Polo Mireles.

Aparentemente las próximas regidurías serían acaparadas por PAN y MORENA, pero en espera de que se definan candidatos y arranque el proceso. Muchas cosas pueden cambiar aún.

En duda

Lo que hace unas semanas parecía inevitable hoy está en duda. Son cuatro los factores que tendrían en la cuerda floja la candidatura del ex alcalde Leopoldo Almanza Mosqueda en MORENA y que reseñó puntualmente la periodista Georgina Serrano:

Grilla interna en el partido

Reticencia de su familia

Sus responsabilidades empresariales.

El poco margen para designar a los miembros de la planilla

Esperemos.

