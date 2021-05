¿Y los súper drones?

Nadie sabe, nadie supo

El 4 de marzo el góber Diego Sinhue Rodríguez presentó en su III Informe de Gobierno los nuevos helicópteros y un 'súper dron’ para luchar contra el crimen.

Los cuatro helicópteros con visión nocturna fueron arrendados por el Gobierno del Estado para fortalecer la vigilancia de todo el estado, pero en particular de las ciudades más grandes: León, Irapuato y Celaya. Vigilan desde el 5 de marzo.

La operación está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado cuyo titular, Álvar Cabeza de Vaca, ha dicho que los tendrán lo que resta del sexenio.

Los detalles del contrato, como monto y el proveedor, se reservaron por cinco años con el argumento de que se pone en riesgo a la empresa y la seguridad del estado. Eso aun y cuando otros contratos, como el polémico “Escudo” firmado en diciembre de 2012, al menos se supo que fue con Seguritech y el monto de $2,700 millones.

El caso de los drones es distinto, no hay noticia de si funcionan y quién los tiene.

En el Informe Diego mencionó que el dron está equipado con cámaras de alta tecnología y alta resolución, que puede hacer un zoom a casas, automóviles y personas. Transmite imágenes en tiempo real de todo lo que sucede a su alrededor, volando a más de 2 kilómetros de altura, y es imperceptible a simple vista.

Tiene una visión nocturna, y cámaras infrarrojas, para monitorear

movimientos sospechosos y reportarlos en automático a las autoridades. Y que esa tecnología, dijo en su mensaje, era la que usaban la Sedena, el FIB y la CIA.

Y presentó un video en donde el Grupo Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado rescata a una persona secuestrada, con el apoyo de este equipamiento.

El 23 de marzo, ante diputados, el Secretario de Seguridad se desmarcó: “En cuanto a los drones no tengo mayor opinión, los drones no están en la Secretaría, no es una herramienta que nosotros comentemos”.

Al cuestionamiento del diputado del PRI, José Huerta Aboytes, de transparentar detalles de los contratos, le respondió solamente lo que ya sabían: que eran cuatro helicópteros en renta y que todo lo demás estaba reservado en términos de ley.

Defendió que los helicópteros ya daban resultados en la prevención y reacción.

Un día después, el 24 de marzo, luego del banderazo al Operativo San Cristóbal en un evento en la Velaria de la Feria de León, se le preguntó otra vez al Secretario de Seguridad respecto al ‘súper dron’ presentado en el Informe de Gobierno, y dijo:

“Drones tenemos cuatro pero de los pequeños, del que es DJI, de los de acceso comercial para cualquier ciudadano, esos utilizamos. Los que anunció el Gobernador en el Informe no están en la Secretaría de Seguridad”, reiteró.

Todos supusimos entonces que el presumido artefacto lo tenía la Fiscalía General del Estado, aunque no se entendía que Diego lo reportara en su Informe pues se trata de un organismo autónomo cuyo Informe presentó el Fiscal el 25 de febrero.

AM solicitó a la FGE a través de una solicitud de acceso a la información pública realizada el 6 de abril, lo siguiente: “Copia de los contratos y/o convenios efectuados para la adquisición o arrendamiento de sistemas aéreos no tripulados y/o vehículos aéreos no tripulados y/o drones del 2018 a la fecha”.

La respuesta del 12 de abril fue un solo párrafo contundente: “No se cuenta con registro de contratos y/o convenios efectuados para la adquisición o arrendamiento de sistemas aéreos no tripulados y/o vehículos aéreos no tripulados y/o drones”.

Lo que sí sabemos, lo declaró el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval en la mañanera del pasado 21 de abril, es que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha usado drones con explosivos en Michoacán, Jalisco y Guanajuato.

Aunque les preocupa, dijo el General, no han tenido un impacto importante.

En Guanajuato ¿dónde están pues los súper drones contra el crimen? Que digan.

Salamanca, no aprenden

El Gobierno de la 4T en Salamanca no aprende de sus propios errores. Otra vez la volvió hacer con una asignación directa para contratar el servicio de recolección de basura lo que resta del año, que por su monto debió convocar a licitación pública.

El viernes 30 de abril, con las prisas como siempre, convocaron a sesión virtual del Comité de Contrataciones Públicas para rescindir el contrato a Assistant Roquette y asignarlo a partir del día siguiente y hasta el último día del año, a una empresa leonesa.

El detalle, como ya les pasó con la renovación de las 22 mil luminarias y la renta de la camioneta blindada para la hoy alcaldesa con licencia, Beatriz Hernández, es que no les gustan las licitaciones. Por los contratos de 2019 ya hay denuncias penales que presentó la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción.

Precisamente esas denuncias que suman un monto de daño de $43 millones lo que observan, entre otras cosas, son irregulares asignaciones cuando debieron licitar.

De las luminarias se dijo lo mismo que ahora, que era un servicio público deficiente que no podía esperar a una licitación y que asignarlo estaba justificado, según ellos.

Lo anterior tendrá que enfrentarlo la expanista Beatriz, quien hoy anda en campaña por la elección consecutiva pero no con Morena que no la quiso, sino por el PT. Pero por lo que hoy sucede habrá de responder el alcalde interino, José Luis Montoya.

El argumento con la basura es que en octubre del 2020 la ASEG ordenó la baja de la empresa en el padrón de proveedores y en consecuencia la rescisión del contrato con el Municipio por las irregularidades detectadas en la cuenta pública de 2017.

AM publicó desde diciembre 2017 que Assistant Roquette, empresa que tenía un contrato por tiempo indefinido que le otorgaron en la anterior Administración Municipal (la que encabezó el panista Toño Arredondo), no contaba con vehículos ni empleados, que el servicio lo prestaban terceros con unidades viejas.

Así que sorpresa para la Administración Municipal las anomalías que había en el servicio de recolección, no fue. Y de octubre de 2020 a la fecha tuvieron tiempo suficiente para preparar las bases y lanzar una licitación pública. No lo hicieron.

A la empresa anterior le pagaban $1 millón 593 mil pesos mensual y el nuevo contrato es por $1 millón 790 mil, aclarando que se amplía la cobertura para la recolección de basura atendiendo más zonas con equipo más moderno.

Nadie cuestiona ahora la urgencia de mejorar el servicio con otra empresa guanajuatense que tiene experiencia probada en ciudades como León.

Lo que tarde o temprano tendrán oootra vez que responder ante los auditores es por qué hacen cosas buenas que parecen malas.

Listos para debatir

En el segundo mes de campaña llega la hora de debatir, aunque sea un poquito.

Los debates organizados por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato arrancaron el pasado jueves 6 y son transmitidos por TV4 y redes del IEEG.

Este miércoles 12 será el de León a las 21:30 horas con duración de dos horas. El IEEG tiene confirmada la asistencia de ¡11 candidatos!, debate pues no es, pero algo es algo para contrastar los perfiles y propuestas de los que quieren gobernar.

A los 10 candidatos (as) que conocemos y asistieron al foro de propuestas en la Ibero León, súmele otra que obtuvo tarde el registro y ni ¡aquí estoy! ha dicho, su nombre es Elizabeth del Carmen Rangel Arroyo del Partido Encuentro Solidario.

Ahí estarán los dos punteros: Alejandra Gutiérrez (PAN) y Ricardo Sheffield (Morena). Los que pelean espacios en el Ayuntamiento como Sergio Contreras (Verde), Juan Pablo López Marún (PRI) y empujando Juan Pablo Delgado (MC).

En otro bloque los que batallan porque sus partidos arañen el registro: Paola Aceves (PRD), Nancy Contreras (PT), Marcos Vaquero (Nueva Alianza), Rosa Elba Pérez (Redes Sociales Progresistas), Norma Elena Nolasco (Fuerza por México).

En León moderan Alejandra Magaña, conductora de TV Azteca, y Carlos Rosanoff, conductor de Multimedios Telediario. Habrá una moderación interactiva, esto es, el candidato expone 2 minutos cada tema y el moderador debe cuestionarlo del punto.

En otro segmento hay interacción entre candidatos. Uno expone un tema y otro le tiene que hacer preguntas sobre el tema. Es un avance al 2018, pero como el IEEG debe garantizar piso parejo a todos, el toma y daca se sortea, lo que evita lo sabroso, el que cada candidato pueda escoger qué y a quién le quiere preguntar.

En Irapuato y Celaya también está confirmada la participación de los 11 candidatos.

Hoy domingo a las 21:30 horas en tierra cajetera se verán las caras el abanderado panista Francisco Javier Mendoza Márquez frente a la morenista Carmen Castrejón, quien luego de llegar tarde y divididos a la contienda tiene una última llamada para figurar. El moderador será el conductor del canal Expresa TV, Víctor Gómez.

En tierra fresera es el jueves 13 a las 21:30 horas, moderan las periodistas de casa Maricela Luna y Miriam Gasca. Ahí estarán Lorena Alfaro (PAN), José Aguirre (Morena), Karen Guerra (PRI), Paco Martínez (MC), Richo Castro (RSP), etc, etc.

Segundo round, el 18

En León los candidatos todos se volverán a ver las caras en el debate convocado por la Coparmex el martes 18 a las 6:30 de la tarde y en un diálogo virtual con jóvenes también convocado por Coparmex el 25 de mayo a las 6 de la tarde.

Aunque se espera que en el debate del 18 puedan salir más chispas que en el del IEEG, lo cierto es que la interacción tampoco llega al esperado frente a frente entre los dos punteros, igualmente tendrán que preguntarle sólo al que toque. Ni hablar.

El de Coparmex sumará a expertos que preguntarán sobre tres temas: atención a la desigualdad y pobreza, seguridad para todas y todos y desarrollo económico y oportunidades de empleo. Tendrán opción de réplica y los candidatos contrarréplica.

También los moderadores harán preguntas a responder con un sí o no. Y en otro espacio habrá preguntas de un panel ciudadano a través de un zoom en vivo.

Irapuato, todos contra la 4T

Los candidatos a diputados federales en Irapuato parece que estuvieron de acuerdo en atacar a la 4T en el foro organizado por Coparmex, en el que más que las propuestas, sobraron los reclamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que el candidato de Morena, Miguel Ángel Chico, no supo defenderse de los ataques del PAN, Redes Sociales Progresistas, Movimiento Ciudadano y PRI, que no dudaron en resaltar las malas políticas del Gobierno federal.

Reclamaron por la salud, la educación, pobreza e inseguridad, dejando de lado, por momentos, sus propuestas concretas, que era lo que se buscaba en este foro.

Morena es una de las principales fuerzas políticas de Irapuato, pero su candidato a la Alcaldía, el empresario expriista Pepe Aguirre, aún no parece despegar del todo.

Ahora circula un video en el que se le ve dando dinero a una persona, que según el candidato es empleado de su campaña y era para la gasolina de la camioneta.

Asegura que esto es guerra sucia orquestada por partidos como el PAN, a que ya han reprochado la circulación de otros videos de candidatos, como el de Paco Martínez de Movimiento Ciudadano que la semana pasada causó revuelo por andar de antro con las mínimas medidas de sanidad.

La que por despliegue de publicidad no le batalla es Lorena Alfaro, candidata del PAN a la Alcaldía, quien esta semana recibió apoyo político de figuras panistas como Josefina Vázquez Mota y el exgobernador Miguel Márquez Márquez.

Los partidos políticos más pequeños tampoco han despegado en Irapuato, pues con sus campañas austeras no se les ve mucho, y aunque algunos pueden tener buenas propuestas, les está costando trabajo llegar al gusto de los votantes.