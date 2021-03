Y que llega la primavera

Un viento brusco recorre las calles, sacude los árboles y con ahínco busca sacudir la pereza del invierno para darle entrada a la primavera.

Hace unos días fue el cumpleaños de la pandemia, de aquella fatídica respuesta que resonó en los patios de palacio nacional en donde el señor de los detentes dijo que #aquínopasanada; ya caíste en la cuenta de la vez aquella cuándo altanero remato que la desgracia de perder la salud de cientos y miles de mexicanos le venía #comoanilloaldedo ¿se acuerdan? Imposible olvidar cuando el señor Gatell dijo que el señor López con su fuerza moral no contagiaba y que no había pandemia sólo un manejo mafioso de la “mafiedad del poder que le trae coraje al señor López” cuantas equivocaciones, muchas idioteces hemos escuchado y cuántas otras hemos tolerado; abusos a costa de una ciudadanía indefensa.

El viernes pasado, Carlos cumplió un año de haber dejado a los suyos, contagiado en el sonado baile del Vive Latino autorizado por el gobierno de la ciudad de México, ¡cuántos dolorosos cumpleaños! ¡qué tristes aniversarios! para una fecha tan bonita como es la primavera. Ya un año de la súplica empresarial para salvar negocios, empleos ante la soberbia de quien dijo e hizo ¡vengan más pobres¡ ¿Dónde quedó la red de internet que prometió bocazas para los estudiantes que se quedaron en casa?

Hoy que los estragos son sensibles y visibles para amigos, conocidos, abuelos, hermanos del alma que fueron tocados cada uno de diferente manera con diversa intensidad, a este día, seguimos contando los estragos donde a algunos les cobró la vida, a otros su movilidad, a esos los dejo sin centavos más también están aquellos bendecidos, que la vieron llegar y les hizo lo que el viento a la estatua pequeños malestares que no dejaron huella ni temores. Casi quince solitarios meses han pasado, días de reflexión, angustia que no han terminado. Horas valientes de improvisaciones en donde todo se ha valido, la magia, las dosis de cloro con yodo más tres pizcas de cianuro; imposición de energías, rezos, imanes. Venta de galletas, rentas de cordeles que traen papalotes para llegar al cielo con buenas intenciones.

Silenciosos algunos, otros ya enfrentando con hartazgo y soltando precauciones encarando a la parca, aventando maldiciones. Ahí vienen las elecciones gritan algunos, ahí viene la buena y sí sería la buena, si yo decidiera levantarme desde donde estoy recordando que tengo un compromiso conmigo por el simple hecho de estar vivo, no quiero ni puedo cederle a nadie el derecho que tengo de escoger quien o quienes serán de esa pobre cartilla que me presentan #almenospior hoy es día de recordar y si no es día de venganzas si de cobrar cuentas. Hace unos días me contaban cómo llegaban los lidercillos a las comunidades, a las colonias, dando un taco o solo la amenaza a trepar a las personas cual ganado a los camiones; para que de ahí uno a una bajarán a votar a tomar la foto y cumplir la encomienda. ¿De veras hemos caído tan bajo? ¿esclavos sin sueldo? ¿Dónde quedó la dignidad de ser mexicano, valiente y bragado? ¿de veras nos vamos a seguir dejando? Ya llegó la primavera y con ella abro mis brazos, me desperezo para dar gracias por estar vivo, no importa cuan maltrecho, qué tan sano, sigo respirando, la sangre fluye por mis venas un compromiso me queda claro mientras viva me mantendré firme, denunciando por todos aquellos que callaron, por mi y por todos los que vienen es mi derecho lucharé y lo usaré. Es hora de hacer justicia pues ya llegó la primavera.