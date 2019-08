***ZAPATEROS

Hoy abre la edición 81 de Sapica. La preocupación principal del sector zapatero es la protección arancelaria cuya prórroga de seis meses termina en octubre próximo y no hay noticia de ampliarse.

*ILEGALIDAD

El combate a la ilegalidad es otro reclamo permanente. De enero a junio 2019 frente a 2018 el calzado importado incrementó en 10% (entraron 50 millones de pares) y estiman que 44% ingresó subvaluado.

*ALZAR LA VOZ

A la inauguración está confirmada la asistencia de la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat; y un viejo conocido, el director general de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía, Héctor Hernández.

***SHEFFIELD MOVIDO

El titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, no deja de hacer talacha política con la mira puesta en repetir como candidato de Morena a la gubernatura en 2024, pero antes arrebatar espacios al PAN en 2021. Prácticamente cada fin de semana tiene reuniones con liderazgos locales en los diferentes municipios.

*LA CITA EN LEÓN

El viernes la reunión fue en León -y no es la primera-. Ahí estuvieron personajes como el diputado local y ex panista, Raúl Márquez Albo; el presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo; el ex síndico y ex verde, Eugenio Martínez Vega; el ex priísta Adolfo Pons; y el ex presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IACIP), Mario Morales Reynoso.

*PLAN 2021

No están todos, claro, vendrán más seguramente conforme los tiempos político-electorales se acerquen, pero lo que sí está claro es que Ricardo tiene un plan y no quiere dejar nada a la suerte para el 2021. La batalla inmediata dentro de Morena será el control del Comité Estatal pero aún no definen a “su gallo”.

*SERGIO, ANOTADO

Ahí está el caso del jefe Verde y apuntado desde ahora para repetir como candidato a la alcaldía de León, Sergio Contreras Guerrero, quien no está en esos encuentros, pero cuya aspiración ya la ha compartido tanto con Ricardo; con la dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz; y con el diputado Ernesto Prieto Gallardo.

***HÉCTOR EN CONCAMIN

El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Héctor Salgado Banda, sostuvo una encerrona privada con los socios de Concamin Bajío que comanda Ismael Plascencia Núñez, en la que intercambiaron impresiones de lo complejo de los escenarios de la economía global, nacional y local.

*ALCOHOLES

Los industriales plantearon la necesidad de mejorar la regulación en materia de licencia de alcoholes, pues aunque existen en la ley más de 18 tipos de licencia, en la práctica sólo se usan tres o cuatro por ser más baratas.

*SECRETARIO RESERVADO

Concamin invitó a los medios y luego mandó decir que se cancelaba, pero no fue así. La explicación fue que el equipo del Secretario pidió expresamente que no hubiera testigos. Dicen que Ismael dio la instrucción a su equipo que en adelante no se acepten condicionamientos de ese tipo.

***SENADORA VS. ALCALDE

La senadora por Morena, Antares Vázquez Alatorre, sostuvo un “agarrón tuitero” con el alcalde panista de Cortazar, Ariel Corona Rodríguez. Todo empezó con un video que ella subió a su cuenta de tuiter mostrando que su vehículo se atascó en un camino entre Cortazar y Villagrán y reclamando que “las autoridades ni cuenta se dan de lo que padecen los ciudadanos, nosotros sí, porque andamos por los caminos”.

*DIMES Y DIRETES

Pa’ pronto el Alcalde contestó que visita seguido las 35 comunidades, le reviró que los recortes al presupuesto federal, como al ramo 23, afectan a los municipios “¿con qué nos echa la mano?”. Antares le respondió que se acabó esa partida de los moches y que los legisladores no gestionan recursos.

*A LO SUYO

Ariel reprochó el recorte millonario de recursos para infraestructura en Guanajuato y remató: “Sé que usted no aprueba presupuesto, pero el pueblo le dio voz, úsela no sólo para grillar”. Ahí terminó la discusión tuitera. La Senadora nada dijo de los recortes ni el Alcalde de pa’ cuándo arreglará dicho camino.