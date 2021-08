***Zapotillo, ¿Y luego?

Después del golpazo que significó el madruguete sabatino presidencial de dejar a León fuera de la distribución del agua de El Zapotillo, el gobernador Diego Sinhue, el alcalde Héctor López y las autoridades de Sapal, deben ponerse manos a la obra.

*A tribunales

Ya no sirven los lamentos, ni los reclamos. Tal vez un último intento al diálogo que la Federación les ha negado, y, si no hay marcha atrás, como así lo parece, llevar la disputa por el agua -que es de todos- a la definición en los tribunales. No habrá otra.

*Agua sí alcanza

El argumento con el que Guanajuato defenderá que se cumpla el Decreto de 1995, es que con la presa a 80 metros sí es posible garantizar agua para la zona metropolitana de Guadalajara, los Altos y León, y sin inundar a los tres poblados.

***Hacer la tarea

Independientemente del futuro de El Zapotillo las autoridades en León, empezando por el Consejo Directivo del Sapal que encabeza el empresario Jorge Ramírez, saben que deben pisar el acelerador en su proyecto de reconversión de la planta de tratamiento municipal para contar con más y mejor agua para el reúso industrial.

*Voluntad e inversión

La Comisión Estatal del Agua la preside otro leonés, Paco García, quien también tiene mucho trabajo en las estrategias, algunas las citó ayer en un comunicado: uso eficiente del agua en los distintos usos en la Cuenca Lerma-Chapala, proyectos de recarga de los acuíferos, uso eficiente en la agricultura, reducción de pérdidas, etc.

*La traición

En la grilla política el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se olvidó por completo del “Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Agua del Río Verde” que firmara con Diego Sinhue el 29 de junio del 2019 desde Lagos de Moreno. Negoció en lo corto con el Presidente y madrugó a su ‘amigo’ panista. Ni hablar.

***Consulta en GM Silao

Mañana martes 17 y miércoles 18 está programada la interesante consulta a los trabajadores sindicalizados de General Motors Silao para la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo que hoy ostenta el sindicato “Miguel Trujillo”, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y tan apetecible para otros.

*CTM quiere otra fecha

Ayer domingo el sindicato de la CTM solicitó posponer la fecha de votación para los más de 6 mil trabajadores por el alto nivel de contagios que hay hoy en Guanajuato. Otro factor es el paro técnico en que se encuentra la planta. A ver qué les dicen...

*Las nuevas reglas

Además de los riesgos de la pandemia, que no se pueden pasar por alto, el sindicato manifiesta preocupación, dicen, por la injerencia de sindicatos extranjeros. Son las nuevas reglas del T-MEC en lo laboral que se ponen a prueba en esta consulta que ya debió suspenderse en abril acusando irregularidades sindicales.

*INE, observador

Lorenzo Córdova, presidente del INE, recordó en un mensaje ayer que serán observadores del proceso, junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que es inédito en aras de alcanzar la democracia sindical en el marco del T-MEC. Apuntó que el INE es observador, no organizador, lo que corresponde al sindicato.

*Garante democrático

Con la Reforma Laboral del 2019 el INE forma parte de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y en mecanismos de colaboración con la Secretaría del Trabajo, que es quien les pide ser observadores en la consulta.

*2023, el plazo

Hay que recordar que México tiene hasta el año 2023 para que todos los sindicatos de empresas con inversiones de países socios del T-MEC (EUA y Canadá) realicen procesos democráticos para aceptar o rechazar los contratos colectivos de trabajo.

*Prueba de fuego

La de GM Silao es pues una primera consulta en la que tienen puestos los ojos los gobiernos de los tres países, sindicatos y organismos internacionales del trabajo. A la democracia sindical, de la que México no puede presumir, le ha llegado su hora.

***Palo al PAN

El Consejo General del INE consideró que no fueron hechos graves los que fueron motivo de la queja que presentó hace cuatro meses el PAN de Guanajuato contra el IEEG, porque consideraron que les dieron privilegios a Morena al momento de entregar la documentación y registrar a sus candidatos.

*No les parece

Sin embargo, el PAN impugnará la resolución ante la Sala Monterrey porque sostienen su postura de entonces, informó Eduardo López Mares, secretario general del Comité Directivo Estatal de ese partido.

*Contra el IEEG

Específicamente la queja se presentó el 8 de abril contra el presidente Mauricio Guzmán y la secretaria ejecutiva Indira Rodríguez. En ella, este partido pidió que se revise la actuación de estos funcionarios, que son quienes condujeron el proceso electoral y en específico dirigieron el registro de los candidatos.

*Córranle, córranle

Y también contra dos empleados administrativos, quienes les indicaron a los representantes de Morena: “córranle, córranle, que ya van a cerrar”, cuando llegaban al edificio del IEEG al filo de las 12:00 de la noche del 26 de marzo, en el límite del plazo para realizar los registros de candidatos a presidentes municipales.

*Diez a uno

López Mares explicó que la decisión del Consejo General del INE se tomó por 10 votos a favor de que no fueron hechos graves y sólo uno en contra, del consejero Roberto Saldaña, quien argumentó a favor de que se investigara más a fondo.

