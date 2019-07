*** ZAPOTILLO EN VEREMOS

En el Zapotillo tener una cortina a casi 80 metros; un acuerdo entre gobernadores de Guanajuato y Jalisco; y la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, no es garantía de nada.

*TOMA PARTIDO

El titular de la Semarnat, Víctor Toledo, de visita en Temacapulín tomó partido al calificar de “inviable” el proyecto, sin precisar sus argumentos técnicos. A León no ha venido ni anunciado un foro.

*DEFINICIONES YA

Al final, es el Presidente de la República, y la Conagua con Blanca Jiménez, los que deben tomar decisiones, pero ¡ya! Cada día que transcurre en la indefinición es uno en reversa para el proyecto.

***VACUNAS, PRESTEN

Guanajuato sigue esperando las vacunas que ya se le agotaron o están por agotarse, y que corresponde enviarlas al Gobierno Federal. Si el IMSS o el ISSSTE tienen disponibles (aseguró el “súperdelegado”) pues que le presten, es lo que les mandó decir el secretario de Salud estatal, Daniel Díaz.

*INSUFICIENTES

“El esquema de vacunación es universal, independientemente de la derechohabiencia. Me extrañó mucho que digan ‘tenemos vacunas’, ah, pues préstanos, y cuando le pedimos dice que sólo para sus derechohabientes”, expresó. De las 5 mil vacunas que según el ISSSTE tiene en Guanajuato, dijo: “No es nada, yo tengo más, pero son insuficientes pues se aplican en el estado tres millones en el año.

*MUY PREVISORES

Y si les quedaran vacunas suficientes, dice el Secretario, es que tal vez no han completado las metas porque, si así fuera, a estas alturas del año, y en función de que no ha habido licitación, le batallarían. La tercera Semana Nacional de Salud es en octubre, y para entonces sí, no habrá palabras que valgan.

*SIN CONFIRMAR

Por cierto mañana 1 de agosto es la apertura oficial del nuevo Hospital General de León y el secretario de Salud Federal, doctor Jorge Alcocer, está invitado, aunque hasta el día de ayer no había confirmado.

***PLEITOS CIENTÍFICOS

El director del Centro de Ciencias Explora, Gerardo Ibarra, en su calidad de presidente de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia (AMMCCyT), presentó la postura del organismo en un carta pública que cuestiona fuerte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

*DIFERENCIAS CON CONACyT

El leonés resumió así la posición de la AMMCCyT: “Deseamos un @Conacyt_Mx que no esté en la opinión pública por sus escándalos, sino defendiendo el presupuesto para ciencia y tecnología. Deseamos un @Conacyt_Mx que llegue a acuerdos y no que genere diferencias”.

*FORO CUESTIONADO

Esto tras lamentar el comunicado en el que Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología arremete en contra del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (órgano colegiado que tiene la función de asesorar la política científica del Gobierno Federal, en el que participan cámaras empresariales, instituciones de educación superior).

*PECADOS

El “pecado” de la asociación civil fue usar la base de datos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para enviarles correos. Un pretexto para pedir auditar los 200 millones de pesos que recibieron el sexenio anterior para gastos operativos y actividades que por ley, dice el CONACyT, le corresponden.

*A DESPRESTIGIAR

El director de Explora, Gerardo Ibarra, en la carta externa la preocupación de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología esté en el ánimo de desprestigiar el trabajo del Foro Consultivo con supuestos (no hay ninguna auditoría terminada). Lo más grave, agrega, es que cada días hay más diferencias que coincidencias. Lo que advierten es que el siguiente paso sea la desaparición de la asociación sin ningún argumento sólido.

*DINERO Y PODER

Los 53 museos y centros de ciencia asociados a la AMMCCyT estiman en 30 millones de pesos el recorte este año al presupuesto de vinculación de la ciencia, además del retraso en convocatorias en las que solían participar. Pero, más que el recurso, el foco rojo es la desconfianza y el distanciamiento.