***Zapotillo por favor

La autoridad Estatal, Municipal, y del Sapal, encabezadas por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, salieron a decir que apuestan, todavía, al rescate del Zapotillo. Su posición fue argumentar el por qué es esa la mejor opción para dar agua a León.

*Último intento

Hacen un llamado más al diálogo con la autoridad federal para que recapacite, aunque AMLO y Alfaro ya cocinaron el plato y Guanajuato no fue invitado al banquete. Diego no habló, aún, de la vía legal para defender el derecho a esa agua.

*Solís, sí pero...

Sinhue lanza una advertencia: no tenemos agua del Zapotillo, tampoco la obligación de dejarla pasar a Chapala. Almacenarla en la presa Solis es viable técnicamente, pero necesitan del respaldo de la Federación, político y en recursos. ¿Lo tendrán?

***Esperan cita

Desde el sábado las autoridades de Guanajuato y León pidieron formalmente un encuentro con el Presidente y el Director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para conocer las razones de excluirlos del proyecto de El Zapotillo. Están en espera de que les den día y hora para el encuentro. Sin diálogo no hay nada.

*Lo que nos dijeron

Desde los datos que tiene Guanajuato, y el mensaje del propio López Obrador como Presidente electo desde la Plaza Principal de León el 1 de octubre del año 2018, era posible dotar de agua del Zapotillo a León, zona metropolitana de Guadalajara y a los Altos, y eso además sin inundar los pueblos (Temascatío, Palmarejo y Acasico).

*Lo que no explican

El sábado nos dijeron que no es posible, que León ya no cabe en esa ecuación. Lo que no explicó el Presidente ni el director general de la Conagua, Germán Martínez, ni ese día, pero tampoco antes a las autoridades de Guanajuato, ¿es por qué no?

*Opciones, ¿Cuáles?

También urge la reunión para conocer las opciones de las que habló el sábado AMLO que está dispuesto a apoyar para garantizar el agua a la ciudad. Hay que dar respuestas porque “de politiquería estamos hasta el copete”, dijo ayer Sinhue. Además cualquier otro proyecto requiere, como el Zapotillo, una cuantiosa inversión.

*Morena revira

Para que su Presidente no quede como el malo de la película, oootra vez, con los leoneses, los morenistas cerraron filas y pidieron confianza. Dicen que las autoridades locales, sobre todo Sapal, se durmieron en sus laureles esperanzados en un proyecto que desde que nació dio señales de no ir a buen puerto.

*Reta a consulta

Ernesto Prieto, jefe de Morena, aprovechó el foro para insistir que ya se le pasó el tiempo al Congreso Local para homologar la reforma de revocación de mandato. A Diego Sinhue, Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca, los reta a someter la permanencia de su cargo a los resultados de una consulta popular en el 2022.

***Largas jornadas

Más de 100 policías de Celaya se quejan principalmente de las pesadas jornadas de trabajo. Y es que mire, hace poco les cambiaron de trabajar 24 horas por 48 de descanso, a 24 horas de trabajo por 24 de descanso. Es decir, en el primer caso trabajaban un aproximado de 264 horas por mes, mientras que en el segundo 384.

*Turnos sin pago

Por si fuera poco, aseguran que constantemente les piden doblar turnos y que ni siquiera se los pagan, factores que repercuten en el servicio que prestan a la ciudadanía, pues dicen que sin dormir, no pueden manejar de la mejor forma las armas y vehículos que tienen a cargo.

*Diferencias

También señalan preferencias del secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Simental, por los expolicías federales que llegaron con él a la corporación, pues tienen jornadas más cortas, mejores salarios, vehículos y armamento.

*Justifica

El Secretario dijo que los federales han recibido dicho trato porque ellos han enfrentado al crimen organizado en eventos de alto impacto para proteger a los demás policías y porque trabajan 12 horas por 12 de descanso.

*Jaloneos

Desde que llegó Simental, muchos grupos al interior de la Policía lo rechazaron. Al ser casi un hecho que continuará durante la próxima administración que encabezará Javier Mendoza Márquez por los avances que ha habido en seguridad, sería bueno que solucionara todas estas cuestiones que dan inestabilidad a la corporación.

***Informe ug

Mañana 18 de agosto a las 12:00 horas se llevará a cabo el Informe Anual de Actividades 2020-2021 que encabeza el rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, en un formato híbrido.

*Formato híbrido

En el Auditorio General ubicado en el Edificio Central, se darán cita integrantes del Consejo General Universitario (CGU), autoridades, y como invitado especial, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El Informe y la bienvenida de cursos se transmitirá en vivo en el sitio: www.ugto.mx.

*Año pandémico

El año que se informa la mayoría de las actividades de la Universidad se llevaron a cabo a distancia por la pandemia del COVID-19, así que será interesante conocer indicadores sobre la calidad educativa, matrícula, abandono escolar. Y, además, el mensaje en un nuevo ciclo escolar que hace una semana inició con desconcierto.

Cónsul de Japón en Coparmex

El cónsul general de Japón en León, Katsumi Itagaki, visitó Coparmex León para reunirse con el presidente, Héctor Rodríguez Velázquez, y la directora general, Andrea Mosqueda Aranda, y fortalecer el trabajo colaborativo de los organismos.

Algunas empresas japonesas que son también socias de la Coparmex tienen un aliado en Guanajuato para su representación ante las instancias gubernamentales.

Hablaron de la importancia del cuidado del medio ambiente en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y de la perspectiva económica de Guanajuato.

Foto: Coparmex León.

