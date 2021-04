***Zona de guerra

Los datos oficiales registran que el primer trimestre del 2021 Guanajuato suma 926 víctimas de homicidio doloso. El optimismo oficial dirá que es 20% a la baja respecto a los 1,163 del mismo periodo en el año anterior. Da igual, es una zona de guerra.

***Primeros, otra vez

El primer lugar en el número de víctimas nadie se lo quita. Con 926 le saca ventaja a los 806 de Baja California, y lejos de las otras entidades que rebasan el medio millar: Jalisco (668), Estado de México (655), Michoacán (621) y Chihuahua (586).

***Atrapados

Un informe ubica a Celaya e Irapuato entre las ciudades más violentas del mundo. La autoridad duda de la metodología, que no es para tanto. Eso es lo de menos, al ciudadano lo que le preocupa es que viven en medio de una lucha que no ve final.

***Mitin, un exceso

El festivo arranque de campaña de Aldo Márquez (ex Subsecretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado), candidato del PAN al V distrito local, en un evento con camiones para el acarreo y cientos de asistentes la tarde del martes en Las Joyas, fue a todas luces un exceso en medio de la pandemia que no termina.

*En pandemia

Dirán que fue al aire libre y que se cuidó el uso de cubrebocas en todos los asistentes, pero un evento masivo hace imposible tomar medidas de sana distancia. Ni siquiera la candidata a la alcaldía, Alejandra Gutiérrez, se atrevió a organizar algo así en su inicio de campaña al que también asistió el Presidente del PAN nacional.

*El contraataque

Se ‘pusieron de pechito’ para que Eugenio Martínez, coordinador de campaña del morenista Ricardo Sheffield, reclamara al IEEG de estar dormido al brincarse el PAN las reglas sanitarias para quedar bien en la visita de su presidente Marko Cortés. También subió imágenes de la Policía Estatal haciendo rondines por esa zona.

***Prieto, ahora sí

Después de no sé cuántos amagos de que se iba y no se iba por parte del diputado local de Morena Ernesto Prieto Gallardo, hoy el punto número 4 del orden del día de la sesión del Pleno del Congreso Local marca la aprobación de la licencia del salmantino. En su lugar tomará protesta el abogado leonés Enrique Alba Martínez.

*Las riendas de morena

Luego de que el Comité Nacional de Morena lo acreditó ante el INE como el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Ernesto, quien ya venía ostentando como tal desde hace tiempo, tomará de tiempo completo esa tarea.

*Sin acuerdo

Falta ver la reacción de Alma Alcaraz, que aunque ya tiene una pluri en la bolsa, insiste en que el Comité Estatal no avaló ese regreso. Al pleito le queda cuerda.

***Vanessa, licencia

Siempre sí la diputada local del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, alista su licencia (ayer la presentó) a partir del 29 de abril por tiempo indefinido. Lo hará para atender los temas de campaña del Comité Estatal y de su candidatura en la capital.

*En el partido

Vanessa es Secretaria Electoral del Comité Ejecutivo Estatal del Verde y una de las capitanas del barco en la campaña, luego de que Sergio Contreras dejó la dirigencia estatal para enfocarse en su candidatura en León. Así que el partido la necesita.

*Y en la capital

Pero además en Guanajuato capital va como candidata a primera regidora en la planilla que encabeza su compañero diputado con licencia, Israel Cabrera. Aunque ella pudiera amarrar un lugar, la dura competencia electoral le obliga a involucrarse.

*La otra Vanessa

En su lugar llega la leonesa Vanessa Ramírez López, quien tiene trayectoria en la estructura del Comité Ejecutivo Estatal del Verde, es Consejera Política Estatal. En su agenda legislativa pretende empujar los temas de inclusión social, salud, campo.

***Desechada

El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) declaró la inexistencia de actos anticipados de campaña por parte de Luis Alberto Villarreal García, candidato a la reelección en la Presidencia Municipal de San Miguel de Allende.

*Bardas de partido

La acusación fue promovida por el Partido del Trabajo en contra de quien era Alcalde y precandidato. Se corroboró la existencia de varias pintas en bardas pero no hay falta al no hacer alusión al función público denunciado. Lo que aparecía era el logo del PAN y frases referentes a mejoras en infraestructura, salud, etc. Se vale.

Preparan festejo por 200 años de Independencia

Fue instalada la Comisión de Conmemoraciones del Estado de Guanajuato, con motivo de los 200 años de la Consumación de la Independencia de México.

La Comisión es presidida por el Gobernador del Estado; la integran el Subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, como Secretario Técnico, y como vocales están los titulares de las Secretarías de Gobierno, Educación, Finanzas, Turismo; así como los titulares de la Jefatura de Gabinete, del Instituto Estatal de la Cultura, del Fórum Cultural, de la Unidad de Televisión de Guanajuato y de la Coordinación General de Comunicación Social.

En su intervención, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez recordó que en estas tierras nació el México Independiente por lo que conmemorar la consumación de la Independencia es un tributo a la gente que derramó su sangre y dio su vida por ella.

Texto: Con información de Catalina Reyes.

Foto: Gobierno del Estado.