Alan Achar dice que votaron por repartir la parte económica entre todos

Celaya.- Alan Achar, presidente y propietario de los Toros de Celaya de la Liga de Ascenso, desmintió la versión respecto a lo realizando en la reunión de presidentes de la Liga, en donde se habló de una votación que determinó si continuaba o no el ascenso y descenso.

En entrevista con ESPN, el empresario aseguró que si hubo una votación, pero con un motivo diferente.

Desde que soy juez y parte en la mesa de dueños del Ascenso, nunca la decisión de querer ascender o no ha estado en nosotros, la decisión no es ni ha sido nuestra. Los estatutos mandan y hoy es verdad, hubo una votación, pero esta no fue para (decidir sobre) ascender o no ascender, nunca en la historia"