Alan Vento se despide de Irapuato

Irapuato.- “Me voy con el recuerdo y el corazón lleno de amor, cariño hacia la gente de Irapuato y el club”, así le dice adiós a la Trinca Alan Vento.

Tras haberse consolidado en la portería fresera, por medio de AM se despidió del equipo que lo acogió durante un año y ya piensa en su futuro en Sudamérica.

Me hubiera gustado hacerlo de otra manera, quiero agradecer todas las atenciones, todos los buenos momentos que hemos pasado. Quiero desearle el mejor de los éxitos a esta afición que se merece estar en lo más alto del futbol mexicano, en la Liga MX y estoy seguro que volverá a su sitio”, señaló el guardameta.

En medio de los rumores, se especuló que el portero paraguayo sería parte del nuevo proyecto deportivo que encabeza la familia San Román, sin embargo, no se concretó su permanencia en el equipo fresero.

Con el tema de la pandemia, luego con el vaivén de las franquicias, me decían que estaba en planes, que me aguantara, al final no hubo ningún acercamiento, no se concretó nada. El futbol es así, yo me voy con el recuerdo y el corazón lleno de amor, de cariño hacia la gente de Irapuato y el club”.

El exfresero era uno de los jugadores más experimentados en el plantel y reconoció que le hubiera gustado seguir defendiendo los colores del Irapuato.

Alan Vento se va agradecido con la afición fresera y espera regresar en otro momento.

La gente que me viene siguiendo, que me conoce sabe lo que doy y lo que puedo dar, sabe que voy a muerte a cada balón, en cada jugada y oportunidad que me toque, pero esto es futbol y cada día da muchas vueltas”.

También agradeció a las personas que creyeron en él, en su paso por el Atlético Irapuato.

Este equipo ha sido muy importante, me marcó para bien en mi carrera futbolística y mi vida porque he conocido muchas personas con quienes me encariñe bastante, he conocido muchas personas que me brindaron la mano, me dieron el apoyo y la verdad me quedo con las ganas de volver lo antes posible y así será”, señaló.

El paraguayo confesó que se siente arropado por la gente de Irapuato, ciudad en la que le ha tocado vivir lo que va del confinamiento a causa del Covid-19, lejos de su familia a la que en unos días podrá ver.

Me tocó vivir en Irapuato este mal mundial del Coronavirus que nos afectó a todos, por culpa de ello pasaron muchas cosas, me quedo con lo mejor de la gente, la humildad, el cariño, la amabilidad”.

Finalmente, Alan Vento, reveló que su futuro en el futbol será fuera de México.

Estoy analizando con mi representante las propuestas, tenemos algunas en Sudamérica vamos a ver que se concreta”.

mvidales@am.com.mx