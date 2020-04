Alan Vento se enfoca en recuperarse de su operación para regresar con la Trinca

Irapuato.- Lejos de su familia y en Irapuato así es como el arquero de la Trinca, Alan Vento, vive el confinamiento a causa del Covid-19.

El paraguayo habló sobre cómo ha vivido estos días que ha aprovechado para su rehabilitación tras ser operado de los meniscos, pero también se mantiene al pendiente de la situación de su país.

En medio de la pandemia por el Coronavirus, el guardameta del equipo Irapuato, comentó que una de las cosas más difíciles es pasar la cuarentena lejos de su familia.

Intento pasar el tiempo lo mejor que se pueda, me he mantenido resguardado en el departamento aquí en Irapuato, pero es difícil porque la familia está lejos, a pesar de la distancia estamos al pendiente, comunicados con video llamadas, buscando el lado positivo intentando que las cosas no sean tan malas, me gusta ver series, jugar Fortnite”.