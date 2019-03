Busca León ante Santos victoria histórica

El Club León de la 'era' Matosas logró un bicampeonato en el Apertura 2013 y Clausura 2014, sin embargo ni esa Fiera de 'época' logró lo que Ambriz está a punto de conseguir, pues si esta noche suma los 3 puntos, estaría llegando a su sexta victoria de manera consecutiva, lo que le daría a los verdes uno de los mejores arranques de torneo históricamente.

En el Apertura 2013, cuando se conquistó el sexto título esmeralda, apenas se lograron de 2 a 3 victorias al hilo en la fase regular del torneo.

Asimismo, en el Clausura 2014, los verdes apenas acumularon 6 victorias en todo el torneo aún así, éstas les fueron suficientes para alcanzar la clasificación a la liguilla y coronarse bicampeón.

León necesita una nueva dupla goleadora para hacerle frente al Santos Laguna.

Ignacio Ambriz buscará este sábado en el estadio Nou Camp, que su equipo no se vea disminuido en ataque por la baja de José juan Macías por suspensión.

Para ello, el profesor Ambriz habló largo y tendido en el entrenamiento de este viernes con su pupilo Vinicio Angulo, quien pinta para iniciar en el 11 que mande al campo.

“Me pide (Ambriz) que trate de aprovechar la velocidad y trabajamos para eso, también tenemos muy buen juego aéreo y esperemos el día sábado si me toca estar, aprovecharlo”.

Angulo ha marcado dos goles en los 175 minutos que ha estado en la cancha y será titular por tercera ocasión en el Clausura 2019.

Me siento muy bien, las oportunidades que me han dado he tratado de aprovecharlas al máximo”, dijo Vinicio en rueda de prensa.