Buscan a pequeño fan de Sergio Vergara, ¿lo has visto?

Celaya.- El Celaya está buscando a un fan de Sergio Vergara, ya que a sus redes sociales llegó una foto de un niño con el look del chileno e imitando su festejo.

El club, a través de sus redes sociales, publicó una fotografía de un pequeño aficionado del Celaya, el cual se encuentra con el uniforme del equipo astado y haciendo el festejo del actual goleador de Celaya.

Nos enviaron esta foto, de un Torito con la playera bien puesta, y además imitando todo el look y festejo de nuestro goleador Sergio Vergara. ¡Queremos encontrarlo! ¿Alguien que nos ayude?”, publicó el Club en su Facebook.

A través del Instagram del Celaya, el chileno mandó un mensaje a la afición para apoyar a encontrarlo.

Hola, por ahí vi un niño que tenía el look igual que yo, me gustaría que me ayuden a encontrarlo”, publicó Sergio Vergara.