Celaya.- La celayense Sara Espino Jasso regresa a la actividad y peleará en el cuadrangular de Budo Sento Championship en la modalidad de submission Grappling.

La pelea se estará realizando en la Ciudad de México, el primero de julio, por lo que la artemarcialista celayense se dijo lista para la acción.

La pelea constara de 10 minutos el round, los primeros 7 minutos se utiliza el grappling, y si nadie somete, en los últimos tres minutos se valen los golpes con mano abierta. Estoy emocionada, nunca he practicado combat, tengo experiencia en boxeo, he estado entrenando los golpes de mano abierta a mi lucha y estoy emocionada de intentar”, dijo.

Espino Jasso es cinta morada en jiu jit su, y en mayo tuvo actividad en León, por lo que dijo que poco a poco está retomando condición física.

Cuando me invitaron a luchar me emocioné mucho, estoy entrenando físico con Daniel Calderón, el entrenador de judo de Celaya y haciendo jiu jit su con mis compañeros en Celaya y busqué ir a otros lados para mejorar mi nivel”, comentó.

Estará peleando en los 56 kilos, en donde enfrentará en el cuadrangular a tres compañeras, en caso de ganar su primera pelea va a la final.

Me he sentido mucho mejor, más fuerte. Nunca había entrenado de esta manera pero creo que va a valer mucho la pena, me siento fuerte; a mis oponentes ya las conozco, somos de las que más compiten en esta zona, mi primera pelea es contra Paola Gutiérrez que es muy buena, es de Guadalajara, y siempre llego a las finales de los torneos con ella, va esta buena, tenemos rato sin pelear”, dijo.