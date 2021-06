Celaya.- El ex portero de los Toros del Celaya, Cristian Campestrini, se despidió de la afición y mandó un mensaje a través de sus redes sociales.

El cancerbero fue presentado con su nuevo equipo, el Cancún FC, por lo que agradeció el apoyo de la afición de Celaya.

Me voy de una enorme institución después de un año y medio formidable en el que conocí personas increíbles en donde bien o mal me entregué al máximo y di todo de mí. Extrañaré a cada persona, a cada integrante del plantel, del cuerpo técnico, de los dirigentes, cuerpo médico, del staff, utilería, sin duda me voy triste porque hoy me toca separarme de mi familia y nunca vi llegar este momento. Sólo queda aceptar y continuar el camino”, dijo.