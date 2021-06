Celaya.- A un día de que arranque la pretemporada del Club Celaya, trascendió que el equipo ya fue vendido y que la familia Achar dejaría de manejar a los Toros.

De acuerdo con el periodista Ricardo Magallán, los Toros de Celaya ya fueron vendidos.

Hace unos días, el periodista Miguel Ángel Luis Castillo habló sobre la posibilidad de que la franquicia fuera adquirida por el ex jugador de los Toros, Ángel Reyna, pero no trascendió a más.

Este martes por la tarde, surgió la posibilidad de que Víctor Arana, expresidente del Atlético Morelia, fuera el posible comprador de los Toros.

Elías Quijada, reportero de la Octava Digital, expresó que Arana busca operar la franquicia.

Elías Quijada mencionó en su red social que el lunes habrá asamblea de la Liga de Expansión donde se darán a conocer temas como la situación del Irapuato y la venta del Celaya.

Ante los rumores que se presentaron de la posible venta del Celaya, a.m. habló con la directiva de los astados, en donde mencionó que lo oficial es que Celaya sigue trabajando igual, este miércoles reportan los jugadores y van con la misma ilusión.

Manuel Portilla, director general Club Celaya, dijo que ante ese tema, Celaya no tiene ninguna postura, pues no hay nada oficial con el club y que se sigue trabajando.

No hay una postura del club, el equipo no ha anunciado nada, no hay nada, siempre se maneja una supuesta venta, si se pone a revisar, el semestre pasado salió, y hace un semestre de ahí también salió, cuando sacan chismes y rumores, no hay nada que decir”, dijo.