Comparte Diego Silveti felicidad por el primer año de su heredero

Irapuato.- La pandemia del Coronavirus parece haber llegado para trastocarlo todo, inclusive una situación tan cotidiana como la celebración de un cumpleaños.

El diestro irapuatense Diego Silveti, junto a su esposa Maricruz González, como muchos padres, planeaban festejar el primer año de su heredero José David, pero la cuarentena lo cambió todo.

Sin embargo, el torero no dejó pasar esta fecha tan importante y a través de sus redes sociales compartió: “Hoy cumple su primer año, ¡la persona que me dio la mayor felicidad de mi vida; que Dios te conceda todos tus sueños y que me permita poder verlos!”, acompañado de los hashtags #SeLlevaEnLaSangre, #LoMejorDeMiCuarentena.

Diego compartió su felicidad por el primer año de su hijo José David./Fotos: Especiales

El torero se convirtió en padre el 9 de abril del 2019 y con gran responsabilidad asume esta etapa de su vida, ofreciendo cada día herramientas, valores que empiezan a formar al pequeño de la distancia Silveti.

