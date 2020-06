Cristian Campestrini espera ofertas; descarta retirarse

Celaya.- El portero argentino Cristian Campestrini, aseguró que sólo les queda esperar lo que viene para conocer su futuro.

Comentó que ya no son jugadores de Celaya, pues terminaron contrato, puntualizó en que buscará seguir con el mismo compromiso que ha tenido desde que llegó a la institución astada.

Finiquitaron un par de contratos, pienso que la mayoría, salvo dos o tres jugadores, que todavía tenían contrato con la institución, no sabemos nada, esperando novedades, viendo el nuevo formato de la liga, estamos a la expectativa y con la incertidumbre de lo que va a pasar”, comentó.

Expresó que ante los rumores que se presentaron en torno a Celaya, no queda más que esperar lo que venga de manera oficial, dijo que este miércoles podrán tener un panorama más claro.

Los rumores van a existir siempre en todos lados y más en este ambiente con todo lo que uno lee, debemos esperar la confirmación, mañana se plantea la nueva liga, todo lo que se viene, hemos esperado mucho, vamos a esperar más para saber cómo será y en base de eso ver que haremos en lo personal”, dijo.

El guardameta argentino dijo que donde le toque estar se entregará con todo el compromiso.

El experimentado portero de 39 años, aseguró que no piensa en el retiro, al contrario, dijo que buscará seguir jugando al futbol y esperará a ver si es con Celaya o ver más opciones.

No pienso en el retiro, vamos a seguir de la mejor manera y buscar nuevos desafíos, vamos a esperar, y todo lo que puede llegar a ser; de Primera División, Barcelona o Celaya siempre con la misma responsabilidad y pasión, mientras haya oportunidad de defender un arco, bienvenido, vamos a esperar y a partir de eso tomar una decisión”, puntualizó.

Dijo que los directivos del Celaya no han dicho nada al respecto, pero también dijo que no deben, pues ya no es jugador del conjunto astado por el contrato que se terminó.

Nada, no hemos hablado con nadie y también están esperando lo que va a pasar, es que nadie sabe nada, no sabemos nosotros ni los dirigentes, no nos han comunicado nada, nosotros ya no somos jugadores de Celaya, sólo son dos jugadores que tenían contrato con seis meses más, así que imagínate, somos los últimos en enterarnos en esta espera de la novela del futbol, vamos a ver qué pasa”, repitió.

Ante esa situación, dijo estar tranquilo y que debe seguir esperando.

En lo personal estamos con tranquilidad, pienso que todos los equipos no tienen información sobre la liga de expansión o desarrollo, no sé cómo se llamará, nadie puede saber el futuro, somos jugadores y tienes que regresar, todos están con la incertidumbre de qué va a pasar”

LA FRASE Debemos tener calma, la fe de poder seguir viendo a su equipo, llega esa incertidumbre de lo que va a pasar, si llegarán a ver a su equipo o nunca más volverán a ver a su equipo, es cuestión de esperar, ya se sabrá qué puede pasar con este futbol, humildemente decirles que tengan fe y que Celaya seguirá con futbol

SOBRE ESTAR CON CELAYA Soy una persona que se compromete, donde le toca estar es feliz, si mi futuro es atajar en Celaya soy feliz, si mi futuro es en Barcelona yo feliz, el arco tiene el mismo respeto, todo depende de lo que pasará mañana y tomar una decisión”

