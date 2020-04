Cristian Campestrini no ve cerca el retiro y quiere seguir en el futbol mexicano

Celaya.- El portero de los Toros del Celaya, Cristian Campestrini está en la incertidumbre sobre su futuro, tras lo que está sucediendo dentro de la Liga de Ascenso, pero lo que sí tiene claro es que quiere continuar en el futbol mexicano.

El cancerbero de los Toros, se ha visto afectado ante la situación del Coronavirus, el paro de la liga y la desaparición del ascenso, por lo que desconoce qué vendrá para él en el futuro.

El arquero dijo desconocer cómo se estará desarrollando lo que sigue en el futbol mexicano con la llegada de la Liga de Desarrollo, pero aseguró que ve negativo no pelear nada (ascenso) por cinco años.

La verdad es una pena no tener objetivos por cinco años. Es difícil decir algo, si aún no hay nada oficial; todo está en el aire"

Cuando llegó a Celaya, Cristian Campestrini afirmó que estaba en su mejor momento y refirió que le gustaría seguir en la liga mexicana, no ve cerca el retiro.

Colgar los guantes no, porque me quedan muchísimos años. Óscar Pérez se retiró a los 46 y terminó en un excelente nivel. Yo no quiero romper ningún récord, sino seguir dando lo mejor de mí, porque amo esto y me apasiona, porque nunca perdí el espíritu amateur”