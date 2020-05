Da lo mejor de sí en lucha contra el Covid-19... hasta el último minuto

Irapuato.- David Israel Horta García es árbitro profesional de la Federación Mexicana de Futbol y también es enfermero, por lo que forma parte de la ‘primera línea de batalla’ contra el coronavirus en el Hospital Mac de Irapuato.

Hoy, el joven de 27 años, ha cambiado el arbitraje por su indumentaria hospitalaria y largas jornadas nocturnas en el primer piso del nosocomio, zona que se asignó para atender a pacientes con Covid-19 o sospechosos de tenerlo.

La tarea no es sencilla, tiene que 'lidiar' con la muerte día a día ante el creciente volumen de contagios por el brote de Covid-19.

David comenzó a arbitrar a los 14 años en el sector amateur. Era tanto su gusto por esta profesión y por el futbol, que investigó qué proceso tenía que seguir para convertirse en árbitro profesional.

En tres meses de dedicación, trabajo y esfuerzo, logró su objetivo e ingresó a la Delegación de Árbitros Profesionales del Estado de Guanajuato y el 31 de agosto del 2013 hizo su debut en un partido de Tercera División Profesional entre Dragones del Colegio Guanajuato y Atlético Ecca.

Cuando tenía 18 años, al concluir la preparatoria, David decidió estudiar enfermería en la Escuela Yvette Aranda, ubicada en León, Guanajuato; al graduarse instaló un consultorio en Irapuato, en donde compaginó sus dos pasiones.

Cuando el Clausura 2020 de la Liga MX y el resto de las divisiones del futbol mexicano pararon actividades, tras la declaratoria de emergencia sanitaria en México a causa del Covid-19, David respondió al llamado para atender al creciente número de pacientes con la enfermedad.

Sabía que la contingencia tarde o temprano iba a llegar a México. Cuando confirman la eventualidad, en ese momento decidí cerrar mi consultorio porque no tenía el conocimiento de lo que se venía, de cuáles serían los protocolos a seguir por parte de la Secretaria de Salud y del Gobierno Federal”

Con la finalidad de prepararse, pensando en la reapertura de su consultorio, tomó los cursos online: ‘ePROTECT Infecciones respiratorias: Salud y Seguridad Ocupacional’ y ‘Manejo del Covid-19 y Salud Pública’, ambos avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e impartidos por la Organización Panamericana de la Salud y aceptados por la Secretaria de Salud.

Posteriormente fue reclutado como personal de apoyo por el Sector Salud para enfrentar esa lucha constante que se tiene en los hospitales contra el Covid-19 durante los próximos meses.

Con la pandemia, sabe que los riesgos se han multiplicado, sin embargo, destaca el trabajo en equipo que se está llevando a cabo en los hospitales para ayudar a los que por desgracia a atacado el coronavirus.

Ahorita todos los que trabajamos en el sector salud estamos trabajando con mucho empeño. En lo personal duré mucho tiempo fuera de hospital, ahora que regreso, la institución en dónde estoy me dio la inducción, los aditamentos para protegerme, mis compañeros me han apoyado y he ganado mucha confianza para desarrollarme”