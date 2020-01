Edson está listo para ayudar a la Trinca

Irapuato.- Una de las novedades del Atlético Irapuato para la segunda vuelta de la temporada 2019-2020 de la Liga Premier ha sido el jugador Edson Luis Chávez Quirarte.

El ex jugador de Necaxa, Tigres y Xolos, no dudó en resaltar su alegría por defender la playera azulgrana y aseguró que espera ganarse la titularidad y buscar los objetivos en común.

Nacido en Guadalajara, Jalisco , Edson se encuentra contento por llegar al equipo fresero, el cual seguía desde tiempo atrás, pues su hermano Paulo César “Tilón” Chávez jugó para Irapuato en el 2011-2012.

Vengo con mucha confianza, estoy feliz de llegar a este equipo, con mucha ilusión de que nos vaya bien en el torneo, espero contribuir al club la confianza que me ha dado y conseguir el ascenso”, dijo Chávez Quirarte.

Sobre su proceso de adaptación, hasta el momento se está acoplando y buscará mostrar lo mejor en la cancha.

Estamos trabajando duro, respeto las decisiones del “profe”, yo me siento listo para jugar, si me toca hacerlo lo haré de la mejor manera, y si no apoyaré a mis compañeros”, dijo el mediocampista.