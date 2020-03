El Atlético Irapuato no está certificado para ascender

Irapuato.- El Atlético Irapuato no pagó la certificación para obtener el ascenso en caso de lograr el título.

Así lo dio a conocer el comentarista deportivo David Medrano Félix a través de sus redes sociales.

Diez equipos de Segunda División ya pagaron los 230 mil pesos para poder ser validados y por ende tener derecho al ascenso. La sorpresa es que entre esos diez no está el Irapuato".

Los equipos que pagaron para ser evaluados y ver si pueden ascender son: Chihuahua, Durango, Gavilanes, Reynosa, Tepatitlán, Caffesa, Tecos, Tlaxcala, Pioneros de Cancún y Yalmakan.

Por su parte el Club Irapuato A. C. informó: "Respecto a la información surgida en medios a nivel nacional y por redes sociales, en cuanto a que Irapuato no pagó la certificación, dicha información no compete ni a los gobiernos del estado ni municipal ni a Club Deportivo Irapuato A.C., ni nada tiene que ver con la próxima franquicia a ocupar esta plaza".

Recordando que el pasado 24 de febrero el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, en coordinación con el Club Deportivo Irapuato A. C. informaron que en breve se iniciará la remodelación del estadio Sergio León Chávez.

Esto con el objetivo de cumplir con el cuaderno de cargos que la FMF exige para tener un estadio digno de Ascenso MX o Liga MX.

"La licitación de la remodelación del estadio correrá a cargo de los gobiernos ya referidos. La franquicia a llegar se anunciará en tiempo y forma y nada tiene que ver con el tristemente llamado Atlético Irapuato administrado por el Jorge Rocha", recalcó el Club Deportivo Irapuato A.C.

Este sábado Atlético Irapuato recibe a Tlaxcala en partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Premier Serie A.

Irapuato cuenta con 40 unidades se mantiene en el subliderato de su grupo, sólo detrás de Tlaxcala que tiene 43 puntos; de ganar este compromiso, la Trinca compartiría liderato con su rival en turno.