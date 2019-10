'El Pájaro' Sánchez, un revulsivo muy efectivo

Irapuato.- El regreso de Cristian “El Pájaro” Sánchez con la Trinca tras cinco jornadas de no jugar no pudo resultar más determinante, puesto que al poco tiempo de relevar al capitán Andrés Mendoza, reapareció y anotó el gol del triunfo ante Sporting Canamy.

No le quedaba otra al conjunto que dirige Omar Arellano, viendo que el partido se había enredado al no aprovechar varias oportunidades claras, optó por reforzar y mandar al jugador con el número 10 en el dorsal al terreno de juego.

“Fue un partido muy complicado. Canamy se tiró un poco para atrás, nos cerró los espacios, pero no dejamos de insistir, buscando variantes se logró el resultado”, recordó el jugador.

Diecinueve minutos después de saltar al campo, tras un par de rebotes en el área, el jugador marcó el gol del triunfo que otorgó los tres puntos al equipo fresero.

El mediocampista fresero se ha mostrado feliz tras su buena actuación en la jornada once de la temporada 2019-2020 y sobre todo por haber conseguido la victoria con su equipo.

Estoy contento por el equipo, por mi regreso y por el gol marcado, en lo personal he participado y he creado peligro, necesitaba jugar”

Tras cinco jornadas de no haber sido considerado por el estratega para jugar, “El Pájaro” aseguró sentirse tranquilo y ansioso de regresar.

Me sentí con confianza, me moría por jugar, tenía muchas ganas de estar en el terreno de juego, siento que lo venía haciendo muy bien en los entrenamientos, mis compañeros me arroparon bastante y me sentí con mucha seguridad”