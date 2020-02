'Enchularán' el estadio Sergio León Chávez

Irapuato. - Con una inversión de 35 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado y 8 millones por parte del Gobierno Municipal, se iniciará la primera etapa de remodelación del Estadio Sergio León Chávez.

La remodelación iniciará a la brevedad y durará de 3 a 4 meses, será en dos etapas. La primera etapa es cumpliendo con el cuaderno de cargos que la Federación Mexicana de Futbol exige para tener un estadio digno de Ascenso MX o Liga MX.

Son 90 millones los que se necesitan para la remodelación del inmueble que ha sido dos veces mundialista.

En rueda de prensa el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez hizo el anuncio.

Explicó que para que esto suceda, necesita el estadio cumplir con un cuaderno de cargos que la Federación le requiere a todo equipo que vaya a estar en alguna Liga de Ascenso o Liga MX.

Hoy, el estadio no cumple con este cuaderno de cargos, lamentablemente han sido muchos años que no ha tenido una remodelación integral”

Dijo que el Gobierno Municipal ocupado por este tema, tuvo acercamiento con la asociación civil del Club Irapuato, para luego solicitar el apoyo del gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

La remodelación durará de 3 a 4 meses, para estar en los tiempos necesarios, esta primera etapa se resume en remodelar pasillos, baños, vestidores y poner butacas, así como el alumbrado.

El presidente del Club Irapuato A.C., Juan Manuel Albo Moreno, comentó: “Es un día muy importante para Irapuato, estoy seguro de que va a ser un estadio digno para la ciudad, un estadio competitivo para tener lo que debe tener Irapuato y que llene los requisitos para que haya un futbol profesional de alta competencia y de calidad”.

A pesar de que 'huele' a futbol de ascenso en Irapuato, en el tema deportivo las autoridades no abordaron mucho. “Es parte de la finalidad de la remodelación, ya veremos más adelante, es parte del objetivo procurar regresarle a Irapuato ese sentido de pertenencia a través de un deporte, Irapuato se merece muchas más cosas “.

No queremos generar expectativas que no sean, nosotros queremos dejar bien claro que la parte que nos corresponde a nosotros, al Gobierno del Estado y al Municipio es dejar el estadio en condiciones para que las cosas sucedan, ya lo demás es cuestión de la propia Federación, la A.C., sin embargo, si no remodelamos ese estadio, nunca va a suceder lo que todo el mundo queremos”