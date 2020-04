Enseña gratis, baile en línea por el Covid-19

Irapuato.- Yusel Espinosa Contreras comenzó a dar clases de baile a través de su cuenta de Facebook con el objetivo de aportar algo positivo a la ciudadanía en estos tiempos de incertidumbre a causa del Covid 19.

Las redes sociales son muy poderosas, pueden entrar en las personas de manera fácil y masiva, comencé a ver muchas publicaciones de mis alumnas y seres queridos refiriéndose a lo mal que la estaban pasando, la depresión, el aburrimiento, la preocupación del bombardeo de noticias malas de esta situación”, compartió Espinosa.

“Yuss” , siempre se ha caracterizado por ser solidario y no podía ser indiferente a tal situación y quiso aportar un momento de entretenimiento a través del baile.

Pienso que es importante tener una buena salud física y sobre todo emocional, estas dos nos permiten hacer todas las demás cosas, quiero que la gente se olvide por lo menos 40 minutos de toda esta situación y se activen”.

Consciente de que la economía será complicada por la falta de liquidez ante la crisis causada por el coronavirus, a lo largo de la semana en punto de las 9 de la mañana ofrece las clases de baile de manera gratuita a través del perfil Yuss Máster Bailalo en facebook y también colabora en la cuenta de Bailalo Fitness Training Oficial.

Se define como un “Bailarín versátil, realmente conozco distintos campos de la danza, experimento con ellos y creo que de eso se trata la danza, de experimentar y descubrirte”.

Inició a dar clases de baile por accidente a los 16 años, al suplir a uno de sus maestros pero fue tanto la aceptación del grupo que terminó dando clases en el mismo lugar.

Actualmente es docente en el Instituto Irapuato, imparte clases de distintas disciplinas de danza y es el encargado de las selecciones de competencia de jazz y hip hop en el área universitaria

También colabora con tres gimnasios de la ciudad, con clases de baile fitness, salsa y bachata.

¿Cómo inicia el gusto por el baile?

“Tenía 5 años y mi mamá tenía un negocio dentro de un club deportivo, la acompañaba todos los fines de semana. Para no aburrirme hacia las actividades que se ofrecían ahí, nadar, jugar básquet, futbol, etc., y entre ellas la clase que en ese tiempo le llamaban "de merengue", me gustaba mucho y la tomaba dos veces al día a veces hasta tres”.

¿Estudiaste danza o cómo ha sido tu preparación?

“Un maestro de danza me vio bailar en un evento y decidió dedicarme tiempo. Me enseño jazz, ballet y distintos géneros latinos, logré tener algo de técnica y posteriormente me invitaron a una marca internacional de baile Fitness en donde conocí bailarines y coreógrafos con grandes trayectorias e incluso llegué a grabar programas para televisa.

“Luego trabajé con dos primeros bailarines del Ballet Folklórico de México, otros coreógrafos o bailarines de artistas, entre otros.

“Intente entrar en la academia de la danza mexicana, pero no edad rebasaba el límite, posteriormente hice cursos, diplomados, tengo la certificación oficial de la Federación Mexicana de Danza Salud y Fitnesss Femsadafit”.

¿Qué consideras que es lo más importante para bailar?

“Que te agrade, con una cosquilla que tengas es suficiente para encender todo una fogata, es un arte que te va envolviendo, sacrificas mucho, pero también te da muchas satisfacciones”.

mvidales@am.com.mx