'Fito' Zelaya prefiere la salud por encima del futbol ante emergencia sanitaria

Celaya.- El jugador del Celaya FC, Rodolfo ‘Fito’ Zelaya, dijo que lo más importante es la familia y aceptó que la cuarentena es lo acertado para vencer al COVID 19.

El delantero salvadoreño habló en entrevista para Deportes LPG de su país, en donde expresó la situación que se vive en la actualidad por el Coronavirus.

Actualmente, se encuentra viviendo de cerca, como todos los celayenses, los lineamientos para evitar la propagación de este virus, dio a conocer cómo vive él esta situación en México, en donde decidió hacer la cuarentena con su familia.

Dentro del futbol, el atacante expresó su sentir sobre la suspensión del torneo, en donde Celaya camina fuerte rumbo al cierre, pero resaltó que la salud es más importante.

En lo personal lo tomé de muy buena manera, la verdad la suspensión era lo más adecuado ya que lo que más debe de importar es la salud y la vida de cada uno de nosotros. La verdad espero que al final se suspenda de manera definitiva el torneo porque, aunque acá no lo quieran ver la situación de salud está complicada ya que hay mucha gente infectada con el Coronavirus y uno se estaba exponiendo al salir de su casa para ir a entrenar y Dios no quiera uno puede contraer esa enfermedad y afectas a tu familia, a tus niños. Lo mejor es estar a salvo en su casa y si se debe de cancelar la liga lo mejor es que se cancele el campeonato”

Anunció que está al pendiente de esta resolución, pero hasta el momento no se ve en planes de suspenderla, esto por parte de la Federación.

Por ahora no. Aún no hay una postura oficial de parte del presidente de la Liga de Ascenso MX de suspenderlo. Vamos a estar atentos a lo que se diga a futuro si se logrará reanudar la liga o definitivamente se deba cancelar”

Puntualizó que la suspensión llegó en un momento difícil para él pues comenzó a elevar su ritmo y estaba teniendo más actividad con los Toros.

Es verdad, me siento físicamente bien, es cierto que poco a poco estaba tomando mi ritmo, pero la suspensión llega en buen momento, reitero que lo importante acá es la salud y la vida de uno y de tu familia y el fútbol queda en segundo plano. La verdad no me preocupa esto del fútbol, lo que más me importa ahora es la salud de mi familia, de mis dos hijos y de la gente que te rodea”